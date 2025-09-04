SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

El combinado germano perdió por 2-0 en su visita a Bratislava, en el primer partido por el grupo A de las Clasificatorias de la UEFA. Por su parte, España arrancó con el pie derecho, superando a Bulgaria.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Alemania inició la clasificación al Mundial con derrota ante Eslovaquia.

La fecha FIFA de septiembre no es clave exclusivamente en Sudamérica. También lo es en Europa, porque las potencias entran en carrera por alcanzar un cupo en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Este jueves, Alemania abrió su participación en las Eliminatorias con una derrota, lo que hace prender las alarmas de cara al futuro. En Bratislava, el cuadro germano cayó 2-0 ante la eficiente Eslovaquia, por el grupo A.

Se trató de la gran sorpresa de la jornada en el Viejo Continente. Luego de disputar el final four de la UEFA Nations League en el mes de junio, terminando en el cuarto lugar (siendo anfitrión de la ronda decisiva), el seleccionado que comanda Julian Nagelsmann arrancó las Clasificatorias con la obligación de manifestar su favoritismo en una zona en la cual también se incluyen a Irlanda del Norte y Luxemburgo. Sin embargo, tropezó de inmediato.

La presencia de elementos estelares como Antonio Rüdiger en la defensa, Joshua Kimmich en el mediocampo y Florian Wirtz en el ataque, más Nick Woltemade (refuerzo del Newcastle, relevando al sueco Alexander Isak, que se fue al Liverpool) en la posición de centrodelantero, no ayudaron a que Alemania sacara la tarea adelante. Antes de irse al entretiempo, los eslovacos abrieron el marcador con gol de Dávid Hancko, en los 42 minutos. Luego, en el complemento, David Strelec hizo el 2-0 en los 55′, con un golazo.

La de este jueves es apenas la segunda vez que Alemania pierde un partido clasificatorio mundialista por más de un gol. La otra fue un 5-1 propinado por Inglaterra, en septiembre de 2001.

En el otro partido del grupo, Irlanda del Norte ganó de visita 3-1 a Luxemburgo y lidera la zona A con tres unidades, junto a Eslovaquia. El próximo domingo, el choque de los teutones con los norirlandeses, en la ciudad de Colonia, toma otra relevancia para los cuatro veces campeones mundiales. Cabe precisar que los ganadores de cada grupo clasifican directamente a la Copa del Mundo, mientras que los segundos van a playoffs.

Si de potencias se trata, España comenzó su camino rumbo al Mundial con el pie derecho. Visitó a Bulgaria y ganó con un rotundo 3-0, abriendo el grupo E. Todos los tantos de los hispanos fueron en el primer tiempo. En los 5′, Mikel Oyarzabal puso el primero para la Roja europea. Luego, a la media hora de juego, el lateral Marc Cucurella anotó el 2-0 parcial. Y en los 38′, Mikel Merino amplió la diferencia para el subcampeón de la Liga de las Naciones. De cara al cupo directo, el que puede pelearle el liderato a España es Turquía, que venció 3-2 a Georgia.

Mientras tanto, en el grupo G, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1, en un partido en el cual Memphis Depay, actualmente en el Corinthians de Brasil, se quedó con las ganas de convertir y ser el goleador histórico de la Oranje. Denzel Dumfries anotó el 1-0 en los 28′. En la segunda parte, los polacos, con el retorno al seleccionado de Robert Lewandowski, llegaron al 1-1 definitivo con un golazo de Matty Cash (80′). Los neerlandeses suman siete puntos, igual que Polonia y Finlandia, pero con un partido menos.

Lee también:

Más sobre:Fútbol internacionalEliminatoriasMundial 2026Selección de AlemaniaEslovaquiaEliminatorias Europeas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Robo armado a farmacia en Buin genera persecución y Carabineros logra detener a cuatro involucrados

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Lo más leído

1.
“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

2.
Temblor se registra en el norte de Chile

Temblor se registra en el norte de Chile

3.
Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

4.
Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

Suprema desestima “de plano” recurso de queja de denunciante por fallo que confirmó sobreseimiento de Cristián Campos

5.
Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Oposición golpea la mesa: advierten que no tramitarán proyectos del Ejecutivo tras rechazo a multa por voto obligatorio

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

A qué hora juega Chile contra Brasil y dónde ver el partido en TV o streaming

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

“Lluvia de mar a cordillera”: cuándo llega el sistema frontal que dejará lluvia en casi todo el país

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

La marraqueta con palta conquista el Mundial de Desayunos de Ibai y llega a semifinales

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

JET entra al mercado de los scooters en Chile: estos son los precios con los que busca competir

Servicios

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Chile

Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”

Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”

ProCultura: Fiscalía de Antofagasta solicita desafuero de gobernador Claudio Orrego

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Negocios

Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles

Departamento de Justicia de EE.UU. inició investigación penal contra Lisa Cook y aumenta presión sobre la Fed

Comisión asesora del gasto propone recorte fiscal de US$2.000 millones

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Tendencias

El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton

Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda

Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia
El Deportivo

Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

Benjamín Kuscevic tiene nuevo DT: Fortaleza sorprende y ficha a exentrenador de Curicó Unido

Exjugador del Betis revela tenso cruce con Manuel Pellegrini: “Fue la pelea más fuerte que tuve en mi vida”

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Finde

Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club

Alfonsina: empanadas argentinas de autor

Lionel Richie en el nuevo Claro Arena: dónde comprar las entradas para el concierto

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
Cultura y entretención

El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”

A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades

Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro
Mundo

Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro

Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú

Israel dice controlar ya el 40% de la ciudad de Gaza tras intensificar operaciones en la zona

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Paula

Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre

Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue

Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral