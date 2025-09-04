Un campeón del mundo en alerta: Alemania inicia la clasificación al Mundial cayendo con Eslovaquia

La fecha FIFA de septiembre no es clave exclusivamente en Sudamérica. También lo es en Europa, porque las potencias entran en carrera por alcanzar un cupo en la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Este jueves, Alemania abrió su participación en las Eliminatorias con una derrota, lo que hace prender las alarmas de cara al futuro. En Bratislava, el cuadro germano cayó 2-0 ante la eficiente Eslovaquia, por el grupo A.

Se trató de la gran sorpresa de la jornada en el Viejo Continente. Luego de disputar el final four de la UEFA Nations League en el mes de junio, terminando en el cuarto lugar (siendo anfitrión de la ronda decisiva), el seleccionado que comanda Julian Nagelsmann arrancó las Clasificatorias con la obligación de manifestar su favoritismo en una zona en la cual también se incluyen a Irlanda del Norte y Luxemburgo. Sin embargo, tropezó de inmediato.

La presencia de elementos estelares como Antonio Rüdiger en la defensa, Joshua Kimmich en el mediocampo y Florian Wirtz en el ataque, más Nick Woltemade (refuerzo del Newcastle, relevando al sueco Alexander Isak, que se fue al Liverpool) en la posición de centrodelantero, no ayudaron a que Alemania sacara la tarea adelante. Antes de irse al entretiempo, los eslovacos abrieron el marcador con gol de Dávid Hancko, en los 42 minutos. Luego, en el complemento, David Strelec hizo el 2-0 en los 55′, con un golazo.

La de este jueves es apenas la segunda vez que Alemania pierde un partido clasificatorio mundialista por más de un gol. La otra fue un 5-1 propinado por Inglaterra, en septiembre de 2001.

En el otro partido del grupo, Irlanda del Norte ganó de visita 3-1 a Luxemburgo y lidera la zona A con tres unidades, junto a Eslovaquia. El próximo domingo, el choque de los teutones con los norirlandeses, en la ciudad de Colonia, toma otra relevancia para los cuatro veces campeones mundiales. Cabe precisar que los ganadores de cada grupo clasifican directamente a la Copa del Mundo, mientras que los segundos van a playoffs.

Si de potencias se trata, España comenzó su camino rumbo al Mundial con el pie derecho. Visitó a Bulgaria y ganó con un rotundo 3-0, abriendo el grupo E. Todos los tantos de los hispanos fueron en el primer tiempo. En los 5′, Mikel Oyarzabal puso el primero para la Roja europea. Luego, a la media hora de juego, el lateral Marc Cucurella anotó el 2-0 parcial. Y en los 38′, Mikel Merino amplió la diferencia para el subcampeón de la Liga de las Naciones. De cara al cupo directo, el que puede pelearle el liderato a España es Turquía, que venció 3-2 a Georgia.

Mientras tanto, en el grupo G, Países Bajos y Polonia igualaron 1-1, en un partido en el cual Memphis Depay, actualmente en el Corinthians de Brasil, se quedó con las ganas de convertir y ser el goleador histórico de la Oranje. Denzel Dumfries anotó el 1-0 en los 28′. En la segunda parte, los polacos, con el retorno al seleccionado de Robert Lewandowski, llegaron al 1-1 definitivo con un golazo de Matty Cash (80′). Los neerlandeses suman siete puntos, igual que Polonia y Finlandia, pero con un partido menos.