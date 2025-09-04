Día de definiciones en Sudamérica: lo que necesitan Uruguay, Paraguay y Colombia para clasificar al Mundial

Se están acabando las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026, esas que han sido una tortura para Chile. La Roja, fuera de carrera, termina por el honor. Pero otros elencos del continente se juegan la clasificación directa para la cita a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. La Conmebol tiene seis cupos directos (más uno de repechaje) para la Copa del Mundo, de los cuales ya hay tres definidos: Argentina, Brasil y Ecuador. La importancia de la jornada de este jueves es que podrían llenarse todas las plazas de la región.

Cuatro partidos se jugarán en simultáneo (19.30 horas de Chile), donde está en juego tanto el pase directo al Mundial como las opciones de repechaje. El único encuentro en el cual no hay algo en disputa es el Brasil - Chile. ¿Cuáles son las posibilidades de los aspirantes al gran torneo del próximo año?

Uruguay vs. Perú

En el Centenario de Montevideo, la selección uruguaya de Marcelo Bielsa recibirá a un necesitado Perú, obligado a salir airoso de tierras charrúas. La Celeste marcha en el cuarto lugar con 24 puntos y depende de sí mismo para clasificar al Mundial esta noche. Le basta con el empate para garantizar un cupo directo. Si gana, aún mejor. También le pueden servir otros resultados, como por ejemplo que Venezuela pierda puntos en las últimas dos jornadas y que Colombia no le gane a Bolivia como local. Así, Uruguay no necesitaría puntuar para clasificar.

En el caso de los peruanos, no tienen chances de ir directo a la Copa del Mundo, pero matemáticamente sueña con el repechaje. Necesita ganar sus dos partidos (cierra como local ante Paraguay), además de contar con dos derrotas de Venezuela y que Bolivia sume, máximo, un punto, para luego entrar a tallar con la diferencia de goles. Si Perú no le gana a Uruguay, quedará fuera inevitablemente.

Paraguay vs. Ecuador

La Tri de Sebastián Beccacece, ya clasificada al Mundial, visita el Defensores del Chaco a la Albirroja de Gustavo Alfaro. Paraguay necesita de un punto más para asegurar su pase a la Copa del Mundo. Tal como Uruguay, depende de sí mismo para sacar el boleto a Norteamérica 2026. Además, si Venezuela pierde puntos en las últimas dos jornadas, los guaraníes podrían clasificar sin necesitar puntuar.

Si Colombia no le gana a Bolivia, Paraguay estará en el Mundial, independiente a su resultado en Asunción. Como mínimo, el combinado paraguayo aseguró el séptimo puesto, que permite entrar en el repechaje.

Paraguay recibirá a Ecuador. Foto: @Albirroja

Colombia vs. Bolivia

Los cafetaleros recibirán a la Verde en Barranquilla con la opción concreta de certificar su presencia en el Mundial. La Selección Colombia clasificará si vence a Bolivia. De no ser así, podría sellar su pase en la fecha final, ante Venezuela, como visitante. Al equipo de Néstor Lorenzo también le sirve un par de empates para convertirse en mundialista. Si esta noche los colombianos empatan con los altiplánicos, necesitarán que Venezuela no le gane a Argentina para garantizar un cupo a la Copa del Mundo.

Mientras que los bolivianos cuentan con una opción, compleja pero latente, de clasificar directo: ganar los dos partidos que le restan (cerrará de local contra Brasil) y que existan tropiezos de Venezuela y Colombia. Por el contrario, si Bolivia pierde con Colombia y Venezuela derrota a Argentina, en Buenos Aires, quedará eliminada.

El Monumental de River prepara una fiesta, porque será el último partido como local, en Clasificatorias, de Lionel Messi. La Argentina de Scaloni tiene asegurado su boleto en el Mundial, mientras que Venezuela pugna por una histórica clasificación (la Vinotinto es el único cuadro de Sudamérica que nunca ha jugado una Copa del Mundo).

El cuadro llanero, que marcha séptimo con 18 puntos, necesita sumar al menos cuatro unidades en la doble fecha para tener chances de clasificar (finalizará el proceso recibiendo a Colombia). Para que esta noche asegure el repechaje, Venezuela necesitaría vencer a Argentina, como visitante, y que Colombia supere a Bolivia.