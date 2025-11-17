Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

En la práctica, lo que disputaron este lunes Alemania y Eslovaquia fue una final por el cupo directo al Mundial de Norteamérica 2026. Ambos llegaron igualados en 12 puntos al último partido del Grupo A de las Eliminatorias de Europa, pero los teutones tenían la ventaja de una mejor diferencia de gol, por lo que, ante su público, buscaban cerrar la clasificación. Y lo hicieron con categoría: nada de especulaciones, sino que con una contundente goleada por 6-0 ante un adversario que ahora jugará el repechaje.

El Red Bull Arena de Leipzig fue el escenario de un partido intenso, con el local buscando asegurar la clasificación desde un principio, ejerciendo bastante presión sobre su rival al que no le servía el empate. Y esa fórmula dio frutos rápidamente para los anfitriones, ya que se pusieron en ventaja a los 18′, con un perfecto cabezazo de Nick Woltemade, quien aprovechó un centro preciso de Joshua Kimmish.

La apertura de la cuenta remeció al visitante, que tuvo el empate tres minutos después, pero el arquero Oliver Baumann estuvo brillante para ir al piso y evitar el tanto de David Duris. Luego, en el otro arco, el meta eslovaco Martin Dúbravka se vistió de figura para achicarle a Serge Gnabry, en los 25′, dando una muestra de cómo los pelotazos a las espaldas serían la pesadilla de la noche para los dirigidos de Francesco Calzona.

A los 29′, los pupilos de Julian Nagelsmann comenzaron a asegurar la clasificación, después de un exquisito pase de León Goretzka, que dejó solo por el medio a Gnabry, quien definió con mucha calidad para poner el 2-0 y desatar la fiesta.

Lo que vino después fue un masacre. A los 36′, Leroy Sané picó otra vez a espalda de la flojísima defensa visitante para poner el 3-0 tras un pelotazo notable de Florian Wirtz. Cinco minutos más tarde, los mismos protagonistas estructuraron el 4-0. Esta vez fue tras una complicación en la salida eslovaca, donde nuevamente Wirtz asistió a Sané de manera formidable para aumentar las cifras.

Alemania no aflojó en el segundo tiempo. La presión en campo rival la mantuvo a pesar de tener la clasificación totalmente asegurada. Los años recientes de fracasos y malos resultados se mantienen latentes en un equipo que quiere volver a los primeros planos y seguir mejorando la imagen ante su gente.

El 5-0 era cosa de tiempo y llegó a los 67′, a través de Bote Baku, quien culminó una gran jugada colectiva. El jugador ingresado cuatro minutos antes definió con un remate rasante.

Como si fuera poco, la misma ecuación del tanto anterior se repitió: esta vez el autor fue otro recién ingresado, Assan Ouédraogo, quien puso el 6-0, a los 79′, dos minutos después de entrar a la cancha. Lo hizo tras otra brillante combinación grupal, para cerrar una goleada impresionante ante la felicidad de la hinchada, que se ilusiona con volver a ver a su selección en los primeros planos.

Países Bajos cierra el trámite

En el Johann Cruyff Arena de Ámsterdam, Países Bajos completó sin problema la faena en el Grupo G, donde llegaba con tres puntos de ventaja sobre Polonia, pero con una inmensa diferencia de goles, por lo que su clasificación estaba prácticamente asegurada de antemano.

Su victoria sobre la débil Lituania selló su boleto en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Los tantos de Tijjani Reijnders (16′), Cody Gakpo, de penal (58′), Xavi Simonds (60′) y Donyell Malen (62′) fueron la guinda de la torta.

En tanto, Polonia confirmó su participación en el repechaje venciendo 3-2 a Malta como visita. Mientras que Croacia (clasificado) y República Checa (en la repesca) jugaron solo por cumplir y cerraron su participación en el Grupo L con un triunfo 3-2 en casa de Montenegro y una goleada 6-0 sobre Gibraltar, respectivamente.