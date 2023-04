Fórmula 1: Checo Pérez se impone en Azerbaiyán y acecha a Max Verstappen en la cima

La pelea por el título de la Fórmula 1 está más ardiente que nunca. La supremacía de Red Bull es evidente y, a pesar de que solo van cuatro jornadas, todo indica que la definición se dará entre Max Verstappen y Sergio Pérez. Este último se afianzó aún más en la lucha tras ganar el Gran Premio de Azerbaiyán.

El mexicano, una vez más, se hizo fuerte en el Circuito Callejero de Bakú y consiguió su segunda victoria de la temporada. En tanto, el neerlandés finalizó en la segunda ubicación, mientras que Charles Leclerc (Ferrari), que arrancó desde la pole por tercera vez consecutiva en territorio azerí, completó el podio.

Hubo una lucha constante entre los compañeros de la escudería austriaca. Los dos adelantaron rápidamente al monegasco, que se vio relegado a un rol secundario, a un puesto como actor de reparto. No obstante, el oriundo de Guadalajara se las arregló para marcar el ritmo y dominar durante casi toda la carrera, y así repetir el triunfo de 2021. Por su parte, el bicampeón de la competencia reina del automovilismo fue perjudicado por el safety car justo después de su parada en boxes. Esto permitió que el latinoamericano sacara distancia desde la mitad de la competencia.

Sergio Pérez (centro), Max Verstappen (derecha) y Charles Leclerc (izquierda) completaron el podio del GP de Azerbaiyán. (AP Photo/Sergei Grits)

Intensa competencia

Checo se instaló de lleno en la pelea, demostrando que está para grandes cosas: “Estoy aquí para ser campeón, ése es mi objetivo. Mantener una buena relación con el equipo es importante, pero habrá un momento en el que deba pensar en ser yo y obtener el mejor resultado”, señaló en la previa de la carrera, en conversación con El Mundo.

El mexicano está consciente de la pulcritud de su compañero y sabe que, si pretende ser campeón, debe ser igual o más regular que él: “Hay que ser perfecto. Contra él no puedo dejar nada sobre la mesa. Max siempre maximiza el potencial del coche, si voy al 99,99% no será suficiente. Esta temporada es una oportunidad muy grande y lo afronto así. Me siento más cerca que nunca. Cada año es un año menos, tengo presente que estoy más cerca del final de mi carrera que del inicio”.

Los Red Bull se han repartido las cuatro carreras de la temporada y pareciera que tranquilamente lo pueden repetir en el resto. Ambos han ganado dos, aunque Pérez también se impuso en el Sprint en Bakú. No obstante, Verstappen es quien marcha primero, con 93 puntos, mientras que el mexicano lo sigue con 87. De atrás los sigue Fernando Alonso (Aston Martin), que finalizó cuarto en esta jornada.

Finalmente, el español Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto y el británico Lewis Hamilton (Mercedes) sexto. La séptima plaza fue ocupada por el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y la octava por el George Russell (Mercedes), protagonista en la jornada sabatina por su discusión con Verstappen. En tanto, el australiano Lando Norris terminó noveno (McLaren) y el japonés Yuki Tsunoda (AlphaTauri) finalizó décimo. El siguiente Gran Premio será en el Autódromo Internacional de Miami, el próximo domingo 7 de mayo.