    Franco García retira la demanda ante la FIFA contra Cobresal que amenazaba con el descenso de los mineros

    El argentino desistió de continuar con la denuncia que complicaba su permanencia en Primera División, tras llegar a un acuerdo entre ambas partes.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Foto: Photopsort. OSCAR TELLO/PHOTOSPORT

    Fin a la disputa legal que amenazaba a Cobresal. El cuadro minero, a través de sus redes sociales, informó que Franco García retiró la demanda hacia el cuadro minero tras llegar a un acuerdo entre ambas partes.

    El delantero transandino, que vistiera la camiseta nortina entre 2023 y 2024, había asegurado que parte de su vínculo no habría sido informado a la ANFP y que el club nunca ejecutó la opción de compra, compromiso que estaba estipulado.

    La denuncia fue realizada ante la FIFA. En ese sentido, si el ente rector daba curso y comprobaba la acusación, Cobresal podría haberse enfrentado a una dura sanción y, en el peor de los casos, ver comprometida su permanencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

    No obstante, tras haberse defendido públicamente de las imputaciones, el conjunto minero informó este sábado el cierre de la denuncia: “El referido deportista ha presentado ante la FIFA un desistimiento irrevocable de la demanda interpuesta”, indicó el club en un comunicado oficial.

    El comunicado de Cobresal

    Cobresal continuó detallando el fin de la disputa legal en el escrito, además de la liberación de García: “Asimismo, en la fecha señalada, se ha acordado poner término al vínculo laboral que unía a las partes, dando por finalizada la relación contractual”, afirma el comunicado.

    “En virtud de lo anterior, el jugador profesional Franco Manuel García pasa a tener la calidad de agente libre”, añade el texto.

    Club Deportes Cobresal, agradece al deportista su profesionalismo y le desea éxito en los desafíos deportivos que emprenda", cierra el comunicado.

    García, en tanto, durante la última temporada vistió la camiseta de San Martín de Tucumán. Ahora, deja atrás el vínculo con Cobresal, club con el que fue subcampeón del fútbol chileno en 2023 y jugó tanto Copa Libertadores como Sudamericana.

