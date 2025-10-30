El descargo de Cobresal tras denuncia en la FIFA que amenaza con su descenso

Cobresal alza la voz ante la denuncia que complica su permanencia en Primera División. El cuadro minero fue acusado por el argentino Franco García, quien presentó una demanda ante la FIFA por incumplimiento contractual.

El delantero transandino, que vistiera la camiseta nortina entre 2023 y 2024, aseguró que parte de su vínculo no habría sido informado a la ANFP y que el club nunca ejecutó la opción de compra, compromiso que estaba estipulado.

No obstante, Cobresal, a través de un comunicado oficial que cuenta con cuatro puntos, realizó sus descargos: “Nuestra institución ha cumplido íntegra y oportunamente con la reglamentación interna aplicable y con los procedimientos internacionales correspondientes. De modo consecuencial, rechazamos categóricamente cualquier insinuación sobre documentación adulterada o pagos indebidos”, plantean desde el club nortino.

Cobresal alza la voz ante grave denuncia

La denuncia fue realizada ante la FIFA. En ese sentido, si el ente da curso y comprueba que parte del contrato no fue debidamente presentado ante la ANFP, Cobresal podría enfrentarse a una sanción inédita y su permanencia podría verse comprometida.

Así lo explicó el club minero: “El asunto se encuentra radicado ante el Tribunal de la FIFA. Club de Deportes Cobresal presentó su contestación y los antecedentes de respaldo ante la autoridad competente, manteniendo la debida reserva propia de los procesos de tramitación”.

Sin embargo, desde el equipo nortino descartaron cualquier castigo mayor y se lanzaron contra los medios: “Algunos portales de prensa sugieren consecuencias deportivas automáticas que no se condicen con el estado procesal ni con los hechos planteados por el club ante la sede competente”.

“Solicitamos responsabilidad en la entrega de la información. Club de Deportes Cobresal no ha cometido falta alguna y confía en que el proceso permitirá acreditar plenamente su posición, hasta que el fallo ad-hoc se encuentre firme y ejecutoriado”, cierra el comunicado publicado a través de sus redes sociales.