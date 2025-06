Fue la figura: quién es Óscar Ustari, el exarquero de Audax que salvó al Inter Miami de Messi en el Mundial de Clubes.

Era la última jugada del primer tiempo, si Trezeguet, delantero del Al Ahly, convertía el penal, los egipcios se irían en ventaja al descanso tras un primer tiempo donde fueron muy superiores al Inter Miami. Sin embargo, Óscar Ustari, el guardameta de los norteamericanos, contuvo el remate y luego el rebote. Uno de los primeros en abrazarlo fue Lionel Messi.

El arquero tuvo que lucirse en reiteradas oportunidades ante las múltiples licencias que ofrecía la defensa de la escuadra de Florida, donde juega Maximiliano Falcón. La organización terminó eligiendo al portero como la figura de la noche en el Hard Rock Stadium, donde se dio el vamos al Mundial de Clubes. El marcador quedó en 0-0.

“En el primer tiempo nos costó agarrar el ritmo de juego, porque ellos presionaban mucho y no nos dejaban espacios. Sabíamos que nuestro estilo de jugar es siempre con la pelota, y cuando nos sacan un poco, ellos aprovechaban esos espacios. Ayudó que cuando nos llegaron no nos pudieron convertir. Y en la segunda parte me parece que fuimos dominantes”, dijo el arquero tras el partido.

DON OSCAR USTARI 🧤💥 pic.twitter.com/eskOQI3GiD — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 15, 2025

Pese a sus atajadas, Ustari le bajó el perfil a lo hecho ante el Al Ahly. “No está entre los tres mejores partidos de mi carrera, porque están el día que debuté, el día que debuté en la Selección, hay varios momentos. Entiendo el punto, pero me pone feliz porque es un mensaje a los chicos: con mi edad, ven que todos los días quiero, y este es el resultado. Es más importante el mensaje que se da que la actuación”, comentó.

¿Quién es Ustari?

“Ustari en el primer tiempo nos mantuvo con vida, es la realidad. No solamente con el penal, sino con dos o tres apariciones que terminaron de impedirle a ellos el gol”, dijo Javier Mascherano, DT del Inter Miami, tras el partido.

Ustari, en su paso por Audax Italiano. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Más allá de su modestia, es evidente que el cuidavallas de 38 años tuvo una de sus jornadas inspiradas. Al club estadounidense llegó en el ocaso de su carrera, en 2024. La oportunidad le llegó luego de un breve paso por Audax Italiano, donde jugó 13 partidos en aquella temporada. Antes había jugado en Pachuca, Liverpool (de Uruguay), Atlas, Newell’s, Almería, Boca Juniors, Getafe e Independiente. Una trayectoria impecable con pasos por Europa incluidos.

Con Messi se conocen hace años. Ustari fue seleccionado argentino en todas sus categorías juveniles y en la adulta llegó a ser parte del plantel que fue al Mundial de Alemania 2006, aunque no jugó ningún partido en ese torneo. También ganó la medalla de oro en Beijing 2008. En ambas instancias compartió camarín con la Pulga.

Ahora, cerca de las cuatro décadas, disfruta de un plantel donde comparte con figuras del fútbol mundial. “Cuando tienes al mejor jugador del mundo, piensas que siempre va a ser él el que va a resaltar, pero esto es fútbol”, fue una de las reflexiones que hizo después del empate en el comienzo del Mundial de Clubes.

Pese a que le tocó ponerse la capa de héroe, no quiso restarle mérito a lo que hicieron Messi y Luis Suárez, los llamados a brillar en el Inter. “Gracias a Dios juegan en mi equipo. Con todo lo que han ganado, no se cansan de querer estar”, dijo.