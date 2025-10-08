¿Fue penal? La polémica mano en el área de México que el árbitro desestimó pese a la petición de la Roja

¿Fue penal? La polémica mano en el área de México que el árbitro desestimo pese a la petición de la Roja.

Una jugada pudo cambiar el desarrollo del partido entre Chile y México. Iniciando el complemento, Nicolás Córdova le dio la tarjeta del FVS al cuarto árbitro y el principal Joao Pinheiro fue al monitor y tras revisar la acción, decidió no marcar penal.

La jugada fue tras un remate al arco que chocó en la mano de un defensor. Si bien dio en el brazo, el juez portugués no cambió su determinación.

“Después de la revisión, el balón dio en la mano del jugador de México, pero estaba en una posición natural. Decisión final, no penal”, dijo el silbante, a oídos de todo el estadio Elías Figueroa.