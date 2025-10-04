Dónde y a qué hora ver a Chile vs. México por los octavos de final del Mundial Sub 20
La Roja de Nicolás Córdova se mide ante la escuadra norteamericana en Valparaíso.
La Roja Sub 20 juega los octavos de final del Mundial. Pese a sus caídas ante Japón y Egipto, el equipo de Nicolás Córdova logró ser el segundo del Grupo A y se medirá ante los aztecas en Valparaíso.
El elenco norteamericano, en tanto, fue sublíder de la Zona C, por detrás de Marruecos, y sorprendiendo a potencias como España y Brasil.
A qué hora es el partido de Chile vs. México
El partido de Chile vs. México es este martes 7 de octubre, a las 20.00 horas.
Dónde ver a Chile vs. México
El partido de Chile vs. México se transmite por DSports y Chilevisión.
El encuentro también se encuentra disponible vía streaming a través de Amazon Prime Video, Chilevisión Web y DGO.
