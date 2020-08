Garin: “No me sentí ni cerca de cómo venía jugando”

Después de su derrota frente al esloveno Aljaz Bedene (61°), Christian Garin no escondió su frustración por la eliminación en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati e incluso llegó a poner en duda su participación en el US Open, que se disputa en esas mismas canchas.

“Evaluaré todas las posibilidades, no me he sentido cómodo con las condiciones. Todavía no he decidido si voy a jugar el US Open”, había dicho tras el partido, pero luego aclaró que sí lo hará. “Mucho por mejorar, no me senti ni cerca de cómo venia jugando, pero a dar vuelta la página. Hoy peleamos pero no nos alcanzó. Ahora toca pensar en el #USOpen. Gracias a todos ustedes por el apoyo incondicional”, escribió luego en su cuenta de Instagram.

Gago se quejó de las condiciones que tuvo que enfrentar el partido. “Tenísticamente me siento bien, pero me costó mucho entrar en ritmo. Durante el partido me costó mucho mantener la concentración; las condiciones son otras, hay menos ball boys, tenemos que llevar nuestras propias toallas y no hay público, nunca había jugado así en mi vida”, sostuvo.

Por último, el tenista manifestó su desconfianza sobre las pruebas de PCR a las que se someten los jugadores. “Nos realizamos los tests cada dos o tres días, pero son más bien personales, así que no sé qué tan confiable sea ese método”, comentó.