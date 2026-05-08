Germán Codina: “Debemos avanzar con decisión para que garanticemos hinchas locales y visitantes en todos los partidos”

En estos casi dos meses que lleva en el cargo de delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina se ha puesto como uno de sus objetivos es mejor la experiencia del público en los estadios y apostar a la sana convivencia entre las hinchadas.

“Sabemos que el fútbol ha sufrido en los últimos años momentos álgidos, complejos, y lo que estoy tratando de hacer es alinear a todos los actores para que compartamos un objetivo común y es el de recuperar el fútbol para las familias”, afirma desde su despacho en la oficina de Teatinos 220, mismo edificio donde se encuentra el Ministerio de Seguridad Pública.

Una de las primeras declaraciones de principios suya fue buscar el regreso del público visitante a los estadios.

Creo que en Chile nos hayamos acostumbrado y se haya normalizado que no exista público de visita lo que hace es esconder un problema y ocultar cualquier discusión para su solución y, por lo tanto, lo que he colocado en la mesa para que discutamos es justamente el anhelo de que en todos los encuentros podamos tener tanto hinchas de visita como de local. Creo que es un engaño acostumbrarse a creer que las cosas están bajo control simplemente evitando que concurran los hinchas de visita a un recinto. Lo que tenemos que hacer es reinstalar una cultura del entendimiento, de acercarse, de disfrutar el deporte, de entender que incluso el fútbol muchas veces es un legado intergeneracional. Es un esfuerzo que bien vale la pena que hagamos.

¿Se han puesto algún plazo para cumplir este anhelo?

Siempre el plazo es lo antes posible, pero no existe un plazo, sabiendo que obviamente son tantos los actores involucrados de los que también se depende. Esto no se va a solucionar solamente con decisiones que pueda tomar la autoridad de turno. Esto se soluciona trabajando y restableciendo también algunos elementos fundamentalmente orientados al vínculo que tiene que haber entre quienes participan y comparten el amor por el fútbol. Entonces nosotros tenemos que recomponer ese vínculo, recomponer el vínculo y también que tú no veas como un enemigo a alguien que tiene una camiseta distinta.

¿Pero no hay alguna fecha específica?

Creo que si me preguntas de plazos, a mí me gustaría por ejemplo que en el Torneo Nacional del 2027, ya la ANFP adopte algunas medidas, por ejemplo, con relación al Registro Nacional del Hincha, que permitan de alguna manera estandarizar su uso por parte de todos los clubes y que eso obviamente también entregue las herramientas necesarias como para poder generar controles de acceso efectivos y que no sea burlada la aplicación del código 101 o el 102 y, en la práctica, no haya gente que ingrese a los estadios teniendo prohibición de hacerlo.

¿El próximo clásico podría ser un punto de partida para esa idea?

Podría ser, pero te reitero que esto también depende de otros actores, de la ANFP, también de las directivas de los clubes, pero nosotros desde la delegación vamos a seguir empujando una decisión. Yo creo que es necesario correr los límites. Cuando se discutió la ley, muchas cosas quedaron en el tintero. Hay muchas cosas que quedaron en proyecto en el congreso y que probablemente va a ser muy útil retomarlas. Porque lo que nosotros sí tenemos es una convicción seria de que hay que mejorar el estándar de seguridad y también mejorar el estándar para que la gente pueda sobre todo disfrutar un evento deportivo como el fútbol como también otras actividades.

Luego de su reunión con Pablo Milad, ¿vio una buena disposición a tomar sus sugerencias?

Vi una muy buena disposición. Quedé contento con esta reunión. Creo que es un muy buen avance y creo que lo importante también es que la ANFP logre que todos sus asociados entiendan lo importante de lo que estamos analizando y que esto también puede brindarles tranquilidad a los clubes, a los hinchas y también más certeza y más seguridad de cómo debe funcionar el mundo del fútbol, siempre respetando que hay espacios que dicen relación, fundamentalmente, con actores que son privados. Y uno, desde lo público, solamente tiene un margen y un espacio de toma de decisiones, que es el que me brinda la ley y las normas que regulan esto. Pero sí creo que debemos avanzar con decisión para que garanticemos hinchas locales y visitantes en todos los partidos, aunque haya que poner algunas restricciones o haya que poner algunas condiciones de acceso.

¿Y en esas restricciones estaría por ejemplo el ingreso de Carabineros a las tribunas, que también ha sido un tema de discusión en los últimos años?

Mira, hablar de eso sería poner la carreta delante de los bueyes. Creo que siempre puede ser un elemento de análisis, pero lo más importante es que logremos desalojar a los violentos del fútbol, y ese tiene que ser el principal objetivo: recuperar el fútbol para las familias.

¿Ha hablado con el Presidente Kast sobre lo que ocurre en el fútbol?

El Presidente está preocupado de que justamente tomemos todas las decisiones que tengamos a nuestro alcance para que vuelva el orden público y vuelva la tranquilidad a diversas actividades y sobre todo estas actividades que también tienen mucha connotación pública para que las chilenas y los chilenos puedan vivir mejor.