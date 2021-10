Gonzalo Lama debuta con una gran victoria en el Challenger de Santiago 2

Gonzalo Lama (326°) sigue confirmando su renacer en esta temporada. El tenista nacional venció por 4-6, 6-3 y 6-4 al brasileño Felipe Meligeni (205°) y avanzó a la segunda ronda del Dove Men+Care Challenger de Santiago 2, que se disputa en el Club Palestino de Las Condes.

El chileno, quien llegó como invitado al torneo, se formó en las canchas del recinto de la zona oriente de la capital y realmente jugó como en su casa. Sufrió bastante en un comienzo, luego de que amazónico lograra un quiebre temprano y controlara el primer set, con golpes planos y profundos. Sin embargo, como ya es una costumbre, el León siguió luchando y en el segundo set fue él quien consiguió la ruptura que le permitió ganar confianza y dominar la manga, para llevar el partido a un último parcial.

En el capítulo final, el pupilo de Cristóbal Saavedra mostró un gran nivel y fortaleza mental. Quedó 2-0 abajo, pero no se derrumbó. Se recuperó con dos rompimientos consecutivos, a punta de muy buenos tiros, especialmente de revés, que en el pasado siempre fue uno de sus puntos débiles. No obstante, en el último tiempo lo ha mejorado bastante y durante el encuentro consiguió varios winners con ese golpe.

Pudo cerrar el partido antes el tenista chileno con el saque de su rival, pero no aprovechó los dos puntos de match que tuvo. Igualmente, no se desesperó y logró finiquitar el encuentro con mucha categoría y también con una importante cuota de emoción por el apoyo de la muy buena concurrencia que llegó a alentarlo.

“Es emocionante jugar con mi público, jugar con mi familia, jugar con mis amigos en la galería. Es un honor y estoy feliz por eso”, manifestó, para luego referirse al avance en su juego: “Con mi entrenador, Cristóbal, nos hemos cabeceado un montón con ese tema. Mi revés y mi saque somos los golpes que más hemos trabajado y ha sido difícil. Me ha costado entrenamientos constantes de tres o cuatro horas. Entonces, no es casualidad que en los momentos álgidos del partido le esté pegando así”.

En cuanto al trabajo táctico en su duelo ante Meligeni, el jugador capitalino contó sus sensaciones. “Felipe es un rival durísimo, se parece mucho a mí como juega y tenía que entrar en el partido físico para poder complicarlo. Es algo que no pude hacer en el primer set, que él me sobrepasó con su tenis y no podía soltarme, estaba muy nervioso al principio. Así que contento de poder sacar este partido adelante”, cerró.

Por el paso a cuartos de final, Gonzalo Lama se medirá con el portugués Gonçalo Oliveira (309°), quien superó por 6-4 y 6-2 al estadounidense Oliver Crawford (403°).