SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Guillermo Satt hace valer localía en debut del retorno de la World Surf League a Chile

El nortino brilló en la primera jornada del Arica Pro Tour 2025, una de las etapas del circuito planetario más esperadas en el regreso de la WSL a Chile, debido a la temida ola El Gringo.

Por 
El Deportivo
Guillermo Satt en la temible ola El Gringo. Yerko Vásquez

El surfista nacional Guillermo Satt logró la mejor combinación de puntajes del día luego de mostrar una espectacular performance en la temida ola El Gringo, reafirmando su dominio en las poderosas y tubulares rompientes, en el paraíso natural en un emblemático lugar en la ex Isla Alacrán, a los pies del histórico Morro de Arica.

Esta ola, reconocida por su potente pared que ofrece tubos profundos y rápidos, es un desafío para los competidores que deben dominar la velocidad y la precisión en cada maniobra para avanzar en el torneo.

La competencia inició puntualmente a las 8 de la mañana, con surfistas nacionales e internacionales enfrentándose a condiciones óptimas: un mar sólido con series consistentes, buen tamaño que permitió exhibir maniobras aéreas y tubos perfectos, característicos del oleaje norteño chileno.

En la primera jornada, se disputaron ocho mangas intensas. Guillermo Satt encabezó la tabla con un puntaje destacado de 14 puntos, seguido por el brasileño Valentin Neves con 12.83 el peruano Alonso Correa con 11.43; y Rodrigo Saldanha de Brasil con 11.17 puntos.

Valentin Neves, uno de los principales competidores internacionales, comentó: “Estoy muy contento con mi participación, el mar estaba increíble y tuve muchas olas buenas. Venimos de Brasil, donde no tenemos olas con estas cualidades; es un sueño estar aquí representando a mi país y formando parte de este gran show de surf”.

Por su parte, Guillermo Satt expresó su satisfacción. “Hoy fue mi primer día de competencia acá en El Gringo. Logré conectar bien con la ola y avanzar. Estoy feliz de que este campeonato se siga realizando en casa. Invito a todos a venir a la ex Isla Alacrán, donde estaremos compitiendo hasta el domingo. Conozco muy bien esta ola, es un heat rápido y hay que estar muy atento para aprovechar cada tubo y cada sección”, declaró.

La World Surf League se desarrollará toda esta semana en Arica, y a partir del 28 de noviembre, dicho circuito mundial se trasladará 310 kilómetros al sur del país para desarrollar el Iquique Pro, en playa Cavancha, en la desafiante ola La Punta.

Mujeres en El Gringo

En la categoría menores Sub 18, damas y varones demostraron gran valentía al atacar los tubos de El Gringo con entradas y salidas perfectas que hicieron vibrar al público. El brasileño Kailani Renno sorprendió con un 10 perfecto, provocaron gritos de emoción entre los asistentes y competidores clasificando a la final con 18.83 puntos el más alto del día.

Y como algo histórico por primera vez las mujeres en esta categoría compiten en la ola El Gringo y el triunfo fue para la campeona peruana de 14 años Brianna Barthelmes con 7.43 puntos seguida por la iquiqueña Isidora Bultó con 6.67 puntos que se quedó con el segundo lugar y dentro del podio histórico.

Más sobre:World Surf LeagueEl GringoAricaGuillermo SattRoberto Araki

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Lo más leído

1.
Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

Kaiser afirma que si llega a La Moneda va a instalar Estado de Sitio con ley marcial en algunas zonas del país

2.
Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

Concejales presentan requerimiento para destituir a alcalde de San Bernardo por “notable abandono de deberes”

3.
“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

“Que se dedique a gobernar”: aumenta presión del comando de Jara contra Boric por alusiones a Kast en contienda electoral

4.
Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

Dueño de Boulevard Terrazas de Maipú presenta querella contra Scotiabank por estafa y usura y banco canadiense se defiende

5.
A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Lanús por la Copa Sudamericana en TV y streaming

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Este es el “superalimento” favorito de muchos doctores que deberías añadir a tu dieta

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Review de los AirPods Pro 3: probamos su cancelación de ruido y traducción en vivo

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

Qué son las armas hipersónicas, qué países las tienen y por qué atraen a potencias como EEUU, Rusia y China

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

No guardes tu abrigo: estas comunas de la Región Metropolitana tendrán lluvia

Servicios

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Comienza venta de entradas para la tercera fecha de Soda Stereo en Chile

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

Comienza venta de entradas para los conciertos de Miguel Bosé en Chile

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados
Chile

FES: Cruch plantea que “falta generar una política mucho más clara” respecto a qué va a ocurrir con los posgrados

Suprema analiza propuesta de Código de Ética del Poder Judicial en Jornadas de Reflexión antes de votación del Pleno

“La Jauría”: cómo operaba la banda que cometía robos violentos en barrio Bellavista, Parque Forestal y Pío Nono

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile
Negocios

Colbún inaugura la primera planta de hidrógeno verde asociada a una central de generación en Chile

Venta de autos nuevos eléctricos y de bajas emisiones se duplican en septiembre y ya representan más del 10% del total

Cepal eleva la proyección de crecimiento para Chile en 2025, Venezuela lidera y Argentina destaca por revisión a la baja

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”
Tendencias

La historia del oso salvaje que se coló en un zoológico: “Fue un visitante muy educado”

“No existe nada parecido en el mundo actual”: hallazgo en Magallanes revela el mamífero más antiguo del sur de Chile

Este es el libro que comenzó la historia de amor entre Dua Lipa y Callum Turner

Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U
El Deportivo

Descendió en España y ahora lidera a Lanús: el camino de Mauricio Pellegrino hasta reencontrarse con la U

La satisfacción de Manuel Pellegrini tras opaco empate del Betis: “Fuimos superiores”

Ciclistas nacionales siguen ganando experiencia y grandes figuras deslumbran en el Mundial de Ciclismo de Pista

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto
Finde

The Cardigans en Chile: lo que debes saber de las entradas para el concierto

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”
Cultura y entretención

La palabra de los villanos de Baby Bandito 2: “La serie es una metáfora de cómo funciona el mundo”

10 lugares imperdibles de la Noche de Museos 2025 en Santiago y regiones

El sorprendente regreso de la Sodamanía a Chile: shows de Soda Stereo agotan boletos y se podrían sumar nuevas fechas

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina
Mundo

Milei nombra al actual secretario de Finanzas como nuevo canciller de Argentina

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia: “Mi problema no es Evo Morales, sino cómo resolver los problemas de la gente”

JD Vance y Marco Rubio se lanzan en picada contra proyecto de Israel para anexar Cisjordania

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales