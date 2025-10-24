SUSCRÍBETE
El Deportivo

Harold Mayne-Nicholls da detalles de la aparición de Marcelo Bielsa en la franja electoral

El candidato presidencial explicó cómo se gestó la presencia del entrenador en su espacio de campaña.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Harold Mayne Nicholls da detalles de la aparición de Marcelo Bielsa en su franja electoral. . Por @maynenicholls

Harold Mayne-Nicholls defendió la presencia de Marcelo Bielsa en su campaña de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre. Consultado sobre cómo surgió la idea de incluir al actual técnico de Uruguay en la franja, el antofagastino contó que fue un proceso espontáneo. “Reflexioné, puede que sea una buena idea traerlo”, dio a conocer, en entrevista con Tele13 Radio.

El exdirigente detalló que conversó directamente con el rosarino para pedirle autorización antes de incluir sus declaraciones en el espacio televisivo. “Le dije que quería incorporarlo en la franja. ‘Por supuesto’, me dijo, ‘ningún problema’. Si él me hubiese dicho ‘la verdad es que no me parece’, no lo hubiéramos usado, pero a él le pareció positivo, así que lo usamos”, detalló.

El expresidente del fútbol chileno también enfatizó a través de su cuenta de X que fue algo autorizado por el DT. “Algunas personas me preguntan si Marcelo Bielsa me autorizó a usar su voz en mi franja. La respuesta es sí. Le pedí permiso y me dijo: ‘Por supuesto, ningún problema’. Nos une una historia de respeto, confianza y un valor que compartimos: la integridad”, insistió.

Las palabras de Bielsa que se escuchan en la franja corresponden a la rueda de prensa luego del empate entre la Roja y la Celeste, en la que el entrenador alabó la integridad del exdirigente durante su paso por la ANFP. “Cuando trabajé en común con él, conocí un hombre muy decente, una persona íntegra. Es un hombre incorruptible. Para cualquier gestión, es un dato no menor”, expresó el técnico.

“Es difícil hacer una proyección sobre dirigir el fútbol de un país a dirigir el destino de un país. No puedo aventurarme a decir eso. Para mí fue un compañero muy sólido para poder trabajar en común con él durante cuatro años”, añadió Bielsa. El vínculo entre ambos se remonta al período entre 2007 y 2011 en que el argentino entrenó a la selección chilena. En ese período, Mayne-Nicholls estaba al mando de la ANFP.

