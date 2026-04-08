¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera
El cuadro cementero es sancionado con seis unidades. Cobresal y Everton festejan.
Hay movimientos en la tabla. La sentencia de la Segunda Sala contra Unión La Calera le resta seis unidades a los cementeros y ahora son colistas. Everton y Cobresal son los favorecidos, que ahora tienen tres puntos más.
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|8
|5
|18
|2
|Deportes Limache
|8
|12
|17
|3
|Universidad Católica
|8
|8
|14
|4
|Universidad de Chile
|8
|5
|13
|5
|Ñublense
|8
|3
|13
|6
|O’Higgins
|8
|0
|13
|7
|Huachipato
|8
|1
|12
|8
|Coquimbo Unido
|8
|1
|12
|9
|Everton
|8
|1
|11
|10
|Universidad de Concepción
|8
|-7
|11
|11
|Audax Italiano
|8
|-1
|10
|12
|Cobresal
|8
|-2
|10
|13
|Deportes La Serena
|8
|-2
|9
|14
|Palestino
|8
|-5
|8
|15
|Deportes Concepción
|8
|-9
|4
|16
|Unión La Calera
|8
|-12
|4
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