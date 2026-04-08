¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera.

Hay movimientos en la tabla. La sentencia de la Segunda Sala contra Unión La Calera le resta seis unidades a los cementeros y ahora son colistas. Everton y Cobresal son los favorecidos, que ahora tienen tres puntos más.

Así quedó la tabla de la Liga de Primera