Hernán Caputto vuelve a dirigir: regresa a la selección chilena Sub 17

Hernán Caputto volverá a dirigir. El ex entrenador de la Universidad de Chile fue confirmado por la ANFP como el nuevo estratega de la selección chilena Sub 17, un cargo que ya cumplió entre 2016 y 2019, clasificando dos veces a un Mundial de la categoría (2017 y 2019). Ariel Leporati, en tanto, asumirá la banca de la Sub 15.

“Luego de un proceso abierto de selección y reclutamiento para todos los interesados con experiencia de 3 años o más en la formación de fútbol, la Federación de Fútbol de Chile resolvió a los directores técnicos de las Selecciones Masculina Sub 15 y Sub 17. Los entrenadores, señores Ariel Leporati y Hernán Caputto, serán los próximos técnicos de las selecciones nacionales masculinas Sub 15 y Sub 17, respectivamente”, expresó el ente a cargo del fútbol nacional mediante un comunicado en su sitio web.

El director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao, se refirió al arribo de los nuevos entrenadores de las selecciones menores, revelando, además, los motivos que llevaron a la asociación a elegir sus nombres. “A partir de hoy, ya tenemos un acuerdo con Hernán Caputto, que será el técnico de la Sub 17, y Ariel Leporati, que será técnico de la Sub 15. Eso se basa en una reestructuración del fútbol formativo”, expresó el español.

“Para la Sub 15, hemos buscado un técnico formador y muy idóneo para esa edad. Para la Sub 17, hemos buscado a un entrenador que ya conoce lo que hay en esa edad y ha sido muy exitoso en esa categoría”, complementó.

Las metas

Hernán Caputto, durante su primer periodo como entrenador de la Roja Sub 17.

Cagigao, finalmente, comentó las tareas que tendrán los adiestradores al mando de la Roja. “Ambos tendrán como objetivo la formación deportiva futbolística y profesional de los jugadores de las categorías antes señaladas, todo enmarcado en los lineamientos entregados por la Dirección Deportiva de la Federación de Fútbol de Chile, con el fin de mejorar y potenciar a las selecciones juveniles tanto de forma colectiva como individual y del trabajo mancomunado de todas las selecciones masculina”, concluyó.

Así, Caputto vivirá su segunda experiencia al mando de la Sub 17, tras un opaco paso por la U. Leporati, por su parte, tendrá su primera aventura en una selección nacional, luego de trabajar en las series menores de AC Barnechea.