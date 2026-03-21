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    Hito histórico: Olimpiadas Especiales Chile lanza Primer Registro Nacional para deportistas con discapacidad intelectual

    El lanzamiento se realizó en el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, con el fin de poder unificar a la comunidad deportiva inclusiva en Chile y poder potenciar la participación en los próximos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales en 2027.

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    El Deportivo
    Con la presencia de las autoridades del deporte, Olimpiadas Especiales registró un nuevo hito. Mindep

    Un momento histórico se vivió en el Instituto Profesional AIEP de la Universidad Andrés Bello, con el lanzamiento de campaña del Primer Registro Nacional de Deportistas con Discapacidad Intelectual, liderado por Olimpiadas Especiales Chile.

    El evento se realizó en el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down con el fin de celebrar y reforzar la importancia de la inclusión deportiva en el país, a través de un hito sin precedentes que no tan sólo servirá para unificar a la comunidad deportiva inclusiva en Chile, sino que también resultará ser clave en el proceso de clasificatorias para los próximos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales, que se llevarán a cabo en Santiago en octubre de 2027.

    “Hoy marcamos un hito histórico e inédito para nuestro país. Por primera vez en Chile, damos vida al Primer Registro Nacional de Deportistas con Discapacidad Intelectual. Y con ello, abrimos una puerta que por demasiado tiempo estuvo cerrada para miles de personas. Este registro no es solo una base de datos. Es una oportunidad. Es un reconocimiento. Es un acto de justicia”, señaló Carolina Picasso, presidenta de Olimpiadas Especiales Chile, durante la inauguración del evento.

    La instancia contó con la participación de diversas autoridades del mundo deportivo y de políticas inclusivas, como la Ministra del Deporte, Natalia Duco, la Ministra Secretaria General de Gobierno, Mara Sedini, la Directora Nacional del Instituto Nacional del Deporte, Lorena Castillo, y el Director Nacional de SENADIS, Pedro Goic, entre varios otros.

    “Quiero desearles todo el éxito del mundo y quiero que realmente sepan que cuentan con nosotros porque esto es algo único y un símbolo, además de un honor y un orgullo para nuestro país. El 2027 vamos a estar acompañándolos y espero que este tiempo queda podamos ser un aporte en cada una de las actividades para juntar cada vez más deportistas que quieran representar a su país”, declaró la ministra Sedini ante la iniciativa del registro nacional.

    Importante estímulo

    Por su parte, la ministra Duco se sumó al apoyo a la iniciativa, destacando la importancia del legado que esta tendrá a futuro para la comunidad deportiva inclusiva.

    “Este es un hito muy importante porque apunta hacia el gran objetivo que es que muchas personas con discapacidad intelectual practiquen deporte (...). Este es un primer paso y será un legado que quedará, incluso después, de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027”, declaró la ministra.

    La campaña del registro nacional contó con la participación de cinco atletas destacados de Olimpiadas Especiales, quienes pusieron su imagen a disposición de la promoción de este gran hito en comerciales publicitarios, afiches y notas de radio.

    “Los invito a sumarse en este histórico registro. Incluso podrían clasificar a los Juegos Mundiales. Queremos que todas las personas con discapacidad intelectual puedan practicar actividad física por lo menos dos veces por semana”, afirmó Martín Soto, quien junto a Javiera Saldaña, Felipe Soto, Vicente Urrutia y Paulina Villalobos, son los rostros visibles de esta campaña.

    Para poder ser parte del registro, hay que ingresar a www.olimpiadasespecialeschile.org y seguir las instrucciones del formulario en la sección “regístrate”, y en caso de consultas, contactar al número +569 2811 7796.

    Más sobre:Olimpiadas EspecialesCarolina PicassoNatalia DucoMara Sedini

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