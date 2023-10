Inglaterra sufre para vencer a Fiji y sella su paso a semifinales del Mundial de Rugby

Confirmó su favoritismo. Este sábado Inglaterra se impuso a Fiyi por 30-24 y se convirtió en el tercer semifinalista del Mundial de Rugby que se disputa en Francia.

Los primeros minutos del tiempo inicial se caracterizaron por el planteamiento ofensivo del XV europeo, mientras que los oceánicos lograban crear peligro a través del repliegue y salidas rápidas en ataque.

En ese escenario, la Rosa logró ponerse en ventaja gracias a un penal de su capitán Owen Farrell (11′) y luego con un try de Manu Tuilagi (14′); sin embargo, Fiyi logró descontar con un penal de Frank Lomani en el minuto 20.

Pero los dirigidos por Steve Borthwick volvieron a estirar la ventaja gracias al try de Joe Marchant y la posterior conversión de Farrell (23′); no obstante, los fiyianos no estaban dispuestos a dejar de luchar y Viliame Mata marcó el primer try de su elenco (28′), anotación que luego fue confirmada con la conversión de Lomani (29′).

Pero en los últimos minutos, los ingleses volvieron a adelantarse gracias a los penales de su capitán en el 34′ y 38′, dejando el tanteador 21-10 con el que los equipos se fueron al descanso.

En la segunda etapa un nuevo penal de Farrell ratificó la ventaja de la Rosa (54′), pero los pupilos de Simon Raiwalui tuvieron una gran remontada convirtiendo dos try consecutivos por medio de Peni Ravai (64′) y de Vilimoni Botitu (68′), además de las conversiones de Simione Kuruvoli (66′ y 70′), dejando el score igualado 24-24 a solo diez minutos del final.

La tensión y el nerviosismo se tomó los últimos minutos en el Stade Vélodrome de Marsella pero, a pesar de perder la ventaja, los ingleses tenían en Owen Farrell a la gran figura del partido, quien con un drop goal (72′) y un penal (78′) selló la clasificación del cuadro europeo.

Con este resultado, el elenco de la Rosa concretó su paso a semifinales de la cita planetaria, instancia en la que espera a su rival, que saldrá del duelo entre Francia y Sudáfrica.

Cabe recordar que el otro cotejo correspondiente a la ronda de los cuatro mejores será protagonizado por los Pumas de Argentina, quienes derrotaron a Gales, y los All Blacks de Nueva Zelanda, verdugos de Irlanda.