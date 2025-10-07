Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

Boca Juniors y el fútbol argentino se unen en la preocupación por Miguel Ángel Russo. Desde finales de septiembre que el DT Xeneize está con licencia médica y medios como Agencia EFE informan que pasa por un “grave estado de salud”.

Ante esta situación, el elenco transandino efectuó un comunicado esta noche: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club“, comenzaron escribiendo.

“Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”, agregaron. Este escrito lo subieron en todas sus redes sociales, en donde los hinchas ya dejaron muestras de apoyo para el estratega, quien enfrenta un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

El afecto de su equipo de trabajo

Tras la victoria 5-0 de Boca ante Newell’s, Claudio Úbeda, su ayudante de campo que lo reemplazó en los últimos dos compromisos, le dedicó la goleada: “Este triunfo que tuvimos se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión”.

“Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Por eso empecé hablando y dedicándoselo a él, nosotros lo queremos mucho y queremos que se ponga bien. Le deseamos lo mejor”, añadió Úbeda.

En tanto, Leandro Paredes, capitán del Xeneize, también tuvo palabras para el entrenador: “Es una victoria importante para todos. Se la queremos dedicar a Miguel de nuestra parte, porque obviamente es la cabeza de nuestro grupo, no es nada lindo esto que está pasando. Le mandamos mucha fuerza”.

Cabe destacar que Russo es un hombre histórico en Boca Juniors, ya que fue el último DT en ganar la Copa Libertadores con el club, en una recordada final ante Gremio de Brasil, con Juan Román Riquelme como figura, quien es actualmente el presidente de la institución.

Además, en sus tres pasos como entrenador por La Bombonera, suma un título de Primera División y una Copa de la Liga.