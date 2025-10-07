“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro
La leyenda de 40 años publicó un video con parte de una entrevista, la que se subirá completa este martes 7 de octubre.
El video dura apenas 10 segundos y nadie dijo ninguna palabra, sin embargo, la NBA y todo el mundo del deporte se puso en alerta por la carrera de LeBron James. La estrella de Los Angeles Lakers compartió en sus redes sociales un registro llamado: “La decisión de todas las decisiones”.
En la grabación, se le ve en una cancha de básquetbol, caminando despacio y en silencio hacia una silla en la que se sienta, en frente de un entrevistador. En la descripción, el jugador de 40 años escribe que todo se sabrá este martes 7 de octubre.
¿Se retira?
De inmediato las redes sociales y los medios de comunicación de Estados Unidos publicaron infinitas especulaciones. Los fans piensan que se puede tratar del retiro, ya que en el video se anuncia “la segunda decisión”. Muchos recuerdan que en 2010 hizo lo mismo para anunciar su paso de Cleveland a Miami, algo que en ese momento llamo “The Decision” (“La decisión”).
Sin embargo, otros plantean que se puede tratar de una campaña publicitaria de Amazon o de su documental con ESPN. Como era de esperarse, el registro publicado a las 14.53 de Chile ya pasó las 27 millones de visualizaciones solo en X, y suma más de 6 mil comentarios.
No obstante, el 29 de septiembre declaraba en una rueda de prensa: “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”
Algunos récords de una leyenda
LeBron James podría comenzar su temporada número 23 en la NBA, en donde ostenta registros inigualables:
- Más puntos en la historia de la NBA (más de 50 mil)
- Más partidos consecutivos de temporada regular anotando
- Más minutos jugados (58.620 minutos)
- Más partidos jugados (1.837 partidos en su carrera)
- 21 veces integrante del All-Star de la NBA
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.