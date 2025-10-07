“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

El video dura apenas 10 segundos y nadie dijo ninguna palabra, sin embargo, la NBA y todo el mundo del deporte se puso en alerta por la carrera de LeBron James. La estrella de Los Angeles Lakers compartió en sus redes sociales un registro llamado: “La decisión de todas las decisiones”.

En la grabación, se le ve en una cancha de básquetbol, caminando despacio y en silencio hacia una silla en la que se sienta, en frente de un entrevistador. En la descripción, el jugador de 40 años escribe que todo se sabrá este martes 7 de octubre.

¿Se retira?

De inmediato las redes sociales y los medios de comunicación de Estados Unidos publicaron infinitas especulaciones. Los fans piensan que se puede tratar del retiro, ya que en el video se anuncia “la segunda decisión”. Muchos recuerdan que en 2010 hizo lo mismo para anunciar su paso de Cleveland a Miami, algo que en ese momento llamo “The Decision” (“La decisión”).

Sin embargo, otros plantean que se puede tratar de una campaña publicitaria de Amazon o de su documental con ESPN. Como era de esperarse, el registro publicado a las 14.53 de Chile ya pasó las 27 millones de visualizaciones solo en X, y suma más de 6 mil comentarios.

The decision of all decisions. October 7th. 12pm EST. 🫡👑 #TheSecondDecision pic.twitter.com/1uop8sIU25 — LeBron James (@KingJames) October 6, 2025

No obstante, el 29 de septiembre declaraba en una rueda de prensa: “Estoy feliz de poder seguir practicando este deporte que tanto me gusta durante una nueva temporada”

Algunos récords de una leyenda

LeBron James podría comenzar su temporada número 23 en la NBA, en donde ostenta registros inigualables: