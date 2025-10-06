SUSCRÍBETE
El Deportivo

Clubes responden a las críticas de la presidenta de la Asociación de Casinos tras comparar las casas de apuestas con las drogas

Elencos del fútbol chileno firmaron una carta para defenderse de los dardos de Cecilia Valdés. “Interpretaciones exageradas”, acusaron desde las instituciones locales.

Por 
Matías Parker
 
Lucas Mujica
ANFP Anuncia fin de contrato con Betsson.

La discusión sobre la presencia de las casas de apuestas como auspiciadores del fútbol chileno vuelve a escalar. Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación de Casinos, aseguró quienes promocionan estas plataformas estarían incurriendo en una actividad ilegal. “A partir del dictamen de la Corte Suprema, los clubes al menos ahora saben que publicitar casas de apuestas es igual que publicitar drogas, porque ambas son ilegales en Chile”, afirmó en entrevista con LUN.

Las palabras de la dirigenta provocaron una respuesta desde el balompié. A través de un comunicado conjunto, 13 instituciones (Cobresal, Limache, ⁠Coquimbo, ⁠Unión San Felipe, ⁠Unión La Calera, Everton, Audax Italiano, ⁠Palestino, ⁠O’Higgins, ⁠Ñublense, Huachipato, ⁠Deportes Concepción y ⁠Universidad de Concepción) cuestionaron lo que califican como “interpretaciones exageradas”.

“Lamentamos las interpretaciones exageradas en algunos medios, como las declaraciones de la Asociación de Casinos de Chile, que equiparan la publicidad de plataformas reguladas a actividades delictivas como el tráfico de drogas. Estas comparaciones no solo son inexactas, sino que desvirtúan un debate que requiere altura de miras y enfoque en soluciones colectivas”, plantean los clubes en el texto.

Diversas casas de apuestas están presentes en el fútbol chileno. Andres Perez

Los clubes defienden la validez de sus contratos de auspicio con empresas de casas de apuestas. “Contamos con asesoría especializada que confirma que estos acuerdos son válidos y alineados con prácticas globales, donde plataformas de juego en línea patrocinan eventos deportivos, competiciones y medios en todo el mundo —incluyendo canales de TV, radios y noticiarios en Chile—”, sostienen.

En el documento, los clubes también advierten sobre los riesgos que tendría para el deporte nacional una eventual prohibición total de esta publicidad. “En contextos regionales similares, asociaciones deportivas han defendido estos patrocinios ante iniciativas legislativas que buscan prohibir publicidad en camisetas y transmisiones, advirtiendo sobre el riesgo de desventaja competitiva y social que ello genera. En Chile, una interpretación restrictiva podría agravar desafíos análogos, dejando al ecosistema deportivo en desventaja absoluta a nivel continental y global”, agregan.

Más allá del plano económico, las instituciones ponen el foco en el rol social que cumplen. “Los clubes no somos parte del problema, somos parte de la solución. A través de campañas transversales de juego responsable y programas comunitarios, financiados en parte por estos auspicios, contribuimos a la formación integral de la juventud, promoviendo valores como la disciplina y el trabajo en equipo”, señalan.

En su declaración, los equipos firmantes exhiben su respaldo al avance del proyecto de ley que regula las apuestas online, actualmente en tramitación en el Congreso, y llaman a un debate “respetuoso y constructivo” entre todos los actores involucrados. “Mientras se aprueba la norma, actuemos con prudencia y responsabilidad compartida, priorizando el bien común”, concluyen.

