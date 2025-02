Iquique busca aprovechar la magia de Edson Puch para seguir sumando abrazos en la Copa Libertadores

Edson Puch fue la gran figura de Deportes Iquique en el reestreno de los Dragones Celestes en la Copa Libertadores. El extremo de 38 años marcó un doblete ante Independiente de Santa Fe, que le permitió a su escuadra llegar bien aspectada a la vuelta en Colombia. El resultado terminó 2-1 a favor de los chilenos.

Este martes, a las 19 horas, se jugará la revancha. Edson Puch, el delantero iquiqueño que no deja de sumar elogios por su gran actuación en el cotejo de ida, guiará al equipo de Miguel Ramírez. La actuación del excampeón de América en la ida sigue siendo elogiada: mantuvo la templanza necesaria para los momentos de crisis y consiguió empatar el marcador con un gol de cabeza en el primer tiempo. En la segunda parte, tras la sanción de un penal por una mano en el área del conjunto colombiano, anotó el tanto decisivo.

Puch, quien cumplirá 39 años a principios de abril, se convirtió en el jugador más longevo en anotar por duplicado en toda la historia de la competición más importante a nivel continental. Superó la marca que tenía hasta la fecha Ricardo Oliveira de Danubio. A este dato se le suma la gran temporada que logró anotar en el 2024. El atacante firmó nueve goles y dos asistencias en 29 partidos disputados en la Liga de Primera y la Copa Chile.

Puch, fiel a su estilo, mantuvo la calma. Más cuando la victoria se abrochó en un momento en el que el cuadro nortino había arrancado la Liga de Pimera con una derrota. “Es una alegría inmensa, porque no veníamos haciendo las cosas bien, no veníamos jugando bien, y creo que no merecíamos los resultados pasados”, indicó. “Estamos ahí, por uno, pero sabemos que los partidos de copa internacional son muy difíciles, los equipos se hacen muy fuerte de local, tenemos que ir a hacer nuestro partido, y ser inteligentes para quedarnos con la llave”, sentenció Edson Puch.

Por la vereda local, Santa Fe solo tiene una victoria en seis partidos de la temporada. Le ganó a Pereira y acumuló empates ante Tolima, Águilas y Nacional. Perdió frente a América e Iquique. Aplazó su compromiso ante Bucaramanga y tuvo más tiempo para recuperarse físicamente.

“Esto es una serie de 180 minutos y ya jugamos, los primeros 90, ahora, el próximo martes, vamos a darle vuelta en nuestra casa”, dijo Rodallega.

Frente a tal escenario, Iquique formaría con Leandro Requena; Diego Orellana, Luis Casanova, Carlos Rodríguez, Hans Salinas; Diego Fernández, César Fuentes, Enzo Hoyos; César González, Edson Puch y Steffan Pino. Santa Fe, por su parte, busca dar vuelta el marcador con Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Emmauel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Yilmar Velásquez, Daniel Torres, Alexis Zapata, Omar Fernández; Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.