Joaquín Larrivey dejó en el aire su continuidad en los azules

Un gran partido se vivió en el Santa Laura entre Unión Española y Universidad de Chile y todo comenzó con un tempranero gol de Joaquín Larrivey.

“Nunca me había tocado convertir tan rápido”, reveló el artillero laico en los micrófonos de TNT Sports. Sin embargo, la figura de los estudiantiles se retiró con sentimientos encontrados de la cancha de Independencia. “Tuve una o dos más que no pude concretar en el segundo tiempo y me quedé con bronca por eso, pero feliz con los tres puntos”, confesó.

Luego, el argentino adelantó lo que será el Superclásico de fines de septiembre (en Fiestas Patrias no habrá fútbol) y sentenció: “Estamos a cuatro puntos (los albos juegan este martes) y será un partido que queremos ganar, descontarles y meternos en la pelea”.

¿Seguirá en la U el próximo año? Larrivey siente que no y por eso aseveró: “Lo que dijo mi representante es clarísimo. Por ahora disfrutar de esto y estoy agradecido de la gente que se manifiesta, el cariño es mutuo, totalmente. Pero ahora debo disfrutar el presente, de lo que queda y me quedan cuatro meses de contrato, es lo que tengo”.

Por su parte, Esteban Valencia analizó que “nuestro equipo se plantó bien en la cancha y abrimos el marcador rápido. Luego, entendimos que en el segundo lapso, teníamos que trabajar con orden y colectivamente e hicimos cosas bien interesantes”.

El entrenador añadió que “a nosotros nos genera una sensación positiva este triunfo y la idea era volver a retomar ese buen caminar, por lo que nos generó un golpe anímico importante. Nos deja bien plantado de cara al próximo partido”.

Otro que expresó su sentir fue Mario Sandoval, quien en pocas palabras explicó por qué no celebró su gol en la catedral del fútbol chileno. “Por respeto al equipo que me trato súper bien (jugó bien)”, relató y continuó: “era importante llegar con un triunfo al clásico y ahora debemos esperar dar lo mejor en ese partido”.

Del otro lado de la vereda, Carlos Palacios reconoció que “este partido iba a ser un partido parejo y quién tuviera menos errores, se iba a llevar la victoria”. El autor de un doblete no se echó a morir por la derrota y concluyó: “Era lindo el partido para sumar y seguir arriba, pero esto no está definido y vamos a dar batalla ante el final”.