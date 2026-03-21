Joaquín Niemann sufre un leve retroceso y sale del top ten en el LIV de Sudáfrica

Joaquín Niemann se aleja de la pelea por el título en el LIV de Sudáfrica. El golfista nacional tuvo una agridulce jornada que lo dejó fuera del top ten. No obstante, su nivel no fue muy distinto al de las jornadas anteriores y un único error lo privó de estar más arriba.

Con una ronda de -4, el chileno se ubica en el duodécimo lugar de la clasificación, con un total de -14, a siete impactos del líder del torneo, el estadounidense Bryson DeChambeau.

La jornada comenzó auspiciosamente para el exponente nacional, quien salió desde la segunda bandera, pues en el cuarto hoyo consiguió un águila, al que se sumó un birdie en el 11, que lo metió en el grupo de avanzada. Sin embargo, ese buen momento se vio eclipsado con un doble bogey en el 12. Fue el único error del día.

De ahí en adelante, Joaco retomó la concentración y cerró con aciertos en el 16, 18 y 1, que lo dejaron lejos del líder, pero muy cerca del top ten, lo que adquiera gran relevancia, pues solo los 10 primeros puntúan para el ranking mundial de golf.

La lucha por equipos

En la competencia por equipos, Torque cayó al segundo lugar, con un acumulado de -58. El equipo que capitanea Joaquín Niemann se encuentra a solo dos golpes del líder Southern Guards.

La actuación de la escuadra latinoamericana se ha sustentado en el gran desempeño del mexicano Abraham Ancer, quien marcha en la tercera posición (-18). Mientras que su compatriota Carlos Ortiz es octavo (-16) y el colombiano Sebastián Muñoz es trigésimo (-10), resultados que se suman al de Niemann.