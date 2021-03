John Armijo, el disciplinado DT de Melipilla que lo ha hecho todo en el fútbol

Todos los que conocen a John Armijo, el entrenador del recién ascendido Melipilla, coinciden en un concepto: Disciplina. Al nacido en Cerrillos, un 8 de noviembre de 1981, no le gusta el caos y si bien se permite ciertos momentos de relajo, jamás el desorden entrará en su vida.

“El valor de la disciplina me lo entrega mi familia. Mi mamá, mi tío y mi abuelita. Ellos me criaron en la villa Santa Adela con valores estructurados, pocas libertades cuando joven y una enseñanza más tradicional”, cuenta el propio Armijo a El Deportivo.

Y estos tres pilares en su vida le inculcaron también que los estudios son la base del éxito. Por eso, apenas salió del Colegio Salesianos, se metió a la UMCE a estudiar Educación Física. “Fui futbolista frustrado, pero siempre quise estar en el fútbol e integrar todos los elementos externos para tener un aprendizaje superlativo y así ser entrenador”, agregó el adiestrador.

Fue así como, tras titularse en el ex Pedagógico, se fue a la Universidad Nacional de Córdoba para sacar un master en alto rendimiento (2010), no sin antes tener su primera experiencia mundialista. “Buscaba un preparador físico para ir a la cita de Canadá 2007 y hablé con varios profesionales. Pero John me llamó la atención, por que era un hombre que sabía escuchar y tenía fama de trabajador”, recordó José Sulantay.

Reputación que lo siguió a lo largo de su carrera. Hoy en la ciudad que separa al capital con el litoral central todos aseveraron que el hombre es el primero en llegar y el último en irse y que analiza a los rivales con varias semanas de anticipación.

Pero volvamos a los inicios. Su buen desempeño en los inicios de la Generación Dorada, hizo que un grande en la historia de nuestro fútbol lo integrara a su equipo. Hablamos de Marcelo Bielsa, quien llevó al santiaguino a Sudáfrica 2010 y lo transformó en la mano derecha de Luis María Bonini. “Era un tremendo preparador físico, muy cercano al jugador y jamás se le iba un detalle”, rememoró Carlos Carmona.

El actual volante de Colo Colo e integrante de esa delegación sostuvo que “no me sorprende que le esté yendo bien, siempre fue disciplinado y cuando había que trabajar, lo hacía en serio”.

Pero esa cita planetaria no sólo le permitió cumplir un sueño, también iluminó su futuro ya que las conversaciones con Bielsa fueron verdaderas charlas motivacionales. “El me enseña que debía aprender otros roles dentro del juego, para que -cuando me tocara asumir un equipo- tuviera todas las herramientas para sacarle rendimiento o al menos muestren mi idea de juego en la cancha”, confesó el profesor.

Claro que la vuelta fue larga. Católica, O’Higgins, Wanderers, Cobreloa y Unión Española lo tuvieron en sus filas. Todos como PF, ya que se demoró varios años en sacar su carrera de técnico en el INAF. Mas no era porque se le fueran en collera los estudios. John debía trabajar, pues el amor de su vida, Paula, le había dado el sí y muy pronto conformarían una familia con Maura, Tomás y Javiera. “Cuando tengo momentos libres, me gusta mucho jugar con mis hijos y participar de sus actividades. También compartir un buen asado en la parcela familiar”, develó el DT.

Aunque lo que pocos saben es que el hombre nada al menos una hora al día, para poder despejar su mente. Y lee como si el mundo se fuera a acabar. ¿Sus favoritos? Las biografías de los entrenadores y de los empresarios exitosos. “Todos los que forman equipos exitosos, pues John es muy busquilla. Muy inquieto. Siempre está dando ideas y busca cómo mejorar el producto”, acotó el editor de RedGol, Nicolás Olea, quien trabajó con él en un espacio televisado de ese portal desde el 2017 al 2019.

Textos que lo han acompañado en estas vacaciones antes de que debute en la banca de un equipo de Primera. Escuadra con la que Armijo espera llevar a competencias internacionales. “Si me preguntas dónde me veo en 10 años, me gustaría ser el técnico de la Selecciión Chilena. Para entonces tendré cerca de cincuenta años, espero que varios pasos exitosos en el fútbol y porque me gusta soñar en grande”, concluyó el hombre que nació en Cerrillos y desea salir al mundo.