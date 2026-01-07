José Ignacio Cornejo cierra sexto en la cuarta etapa del Dakar y mantiene su posición en la clasificación general

Este miércoles el Rally Dakar 2026 vivió la primera parte de la etapa maratón en Al Ula. En esta ocasión, los motoristas de la FIM y los vehículos de la FIA siguieron caminos separados.

Tras un enlace de 64 kilómetros, las motos se enfrentaron a una especial de 417 kilómetros, mientras que los coches debieron recorrer 452 kilómetros. Claro que los competidores de dos y cuatro ruedas deberán pasar la noche en las mismas condiciones.

En una de las dos etapas maratón que considera la competencia, los pilotos deberán pasar la noche en medio del desierto sin sus equipos de asistencia y con condiciones mínimas, como lo son una tienda de campaña, colchón y comida. Por lo tanto, serán ellos mismos los encargados de preparar los vehículos para la competencia del jueves que los llevará hasta Hail.

Conociendo estas condiciones, José Ignacio Cornejo completó el tramo de este miércoles en la sexta ubicación con una marca de 4H 35′09 que le permite mantenerse en el octavo puesto de la clasificación general.

El ganador del día fue el español Tosha Schareina, cuyo tiempo le permitió pasar a liderar la competencia. Los estadounidenses Ricky Brabec y Daniel Sanders completan el podio provisorio.

En el caso de Ruy Barbosa, este acabó el día en la 16° ubicación y Tomás de Gavardo lo hizo en el puesto 31° que los deja 15° y 29° en la general.

“No fue fácil. La misión de hoy fue abrir del inicio hasta el final y lo hicimos. En el kilómetro 200 Ricky (Bravec) me alcanzó y fuimos conduciendo juntos hasta el final, los últimos 200 kilómetros. Esperaba algo más sencillo en la navegación, pero al final estamos aquí en la etapa maratón. Trataremos de descansar bien e intentar dormir bien”, comentó Schareina tras cruzar la meta.

Por su lado, Bravec indicó que fue “una etapa larga. Salí segundo, detrás de mi compañero Tosha, quien hizo un excelente trabajo abriendo. Empecé un poco lento hoy, pero por suerte encontré el ritmo y lo aceleré un poco. Alcancé a Tosha y recorrimos los últimos 200 km juntos. Fue genial. Creo que ambos estamos contentos con el día. La moto no tocó el suelo hoy. Solo revisé los neumáticos, cargué combustible y estaré listo para mañana”.

A su vez, Daniel Sanders, tuvo algunas complicaciones. “Fue una etapa muy exigente. Salí tercero. Cometí algunos errores tontos en la navegación. Después de cargar combustible intenté apretar y recuperar tiempo. Me sentí mejor en la última mitad. La moto está bien. Había muchas piedras. Intenté proteger mis neumáticos. Ya veremos qué pasa mañana”, lanzó.

Para la jornada de este jueves se espera un tramo igual de complicado con sectores de arena y otros con rocas que obligarán a los competidores a extremar las precauciones. Serán 356 km de especial para las motos y otros 371 km para los vehículos de cuatro ruedas, teniendo como meta Hail.