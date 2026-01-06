José Ignacio Cornejo sale del Top 10 de la clasificación general tras la tercera etapa del Dakar 2026

Este martes se llevó a cabo la tercera etapa de competencia del Rally Dakar 2026. En este jornada los pilotos debieron enfrentar un recorrido con largada y meta en Al Ula, con una especial cronometrada de 421 kilómetros.

En las motos, José Ignacio Cornejo consiguió ser el mejor chileno del día, pero esto no bastó para mantenerse dentro de los mejores diez pilotos de la clasificación general.

El competidor iquiqueño completó el recorrido en 4H 52′47″ lo que lo dejó en la 14° ubicación en la jornada, cruzando la meta a 26′08″ del ganador del día, el español Tosha Schareina.

Un poco más atrás llegó Ruy Barbosa al completar el tramo cronometrado en 4H 58′55″ para obtener el 16° mejor tiempo.

Tomás de Gavardo, el último chileno presente en las motocicletas presentó algunas complicaciones, registrando un crono de 5H 33′34″ que lo dejaron en el 37° puesto.

Con estos resultados, Daniel Sanders se mantiene como líder de la clasificación general, totalizando 12H 12′31″ de tiempo acumulado. El segundo lugar provisorio lo tomó el estadounidense Ricky Brabec (+1′07″), mientras que el tercer lugar lo ocupa Tosha Schareina (1′13″).

Así, José Ignacio Cornejo cae del octavo al 11° lugar de la clasificación general a 36′17″ del líder de la especialidad. Barbosa, en tanto, quedó ubicado en el 21° puesto y Tomás de Gavardo ahora marcha 34°.

Una vez finalizada la competencia, el ganador de la tercera etapa analizó el día. “Todavía había muchas piedras y el road book era complicado, pero intenté atacar y he realizado una etapa limpia. Por supuesto, esto no es más que el principio y mañana correré en cabeza. Será el inicio de la etapa maratón, habrá que cuidar la moto y los neumáticos y luchar por los primeros puestos. Aún no sé cómo irá todo de cara a la victoria, todavía pueden pasar muchas cosas, pero quiero estar bien presente en la pugna”, señaló Schareina a los canales oficiales del Dakar.

Por su parte, Sanders, compartió su tranquilidad por no tener que ser el primer piloto en largar. “Por suerte, mañana no voy a abrir pista. No me importa salir un poco más atrás. Ya he abierto bastantes veces, casi dos días, lo que supone muchos kilómetros. Me siento bien, ha sido muy difícil la navegación, estoy contento con mi pilotaje, no he perdido demasiado tiempo”, valoró.