José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar.

La segunda etapa del Rally Dakar 2026, disputada entre Yanbu y AlUla, dejó movimientos relevantes en la clasificación de motos y un cambio de líder en la general. El australiano Daniel Sanders, vigente campeón, se impuso en los 400 kilómetros y asumió el primer lugar de la tabla acumulada. El español Edgar Canet, que había ganado el prólogo y la primera etapa, cedió el liderato luego de una jornada marcada por caídas y pérdida de tiempo en la ruta.

El tramo incluyó 104 kilómetros de enlace y se caracterizó por sectores pedregosos que condicionaron el ritmo de carrera. Sanders consiguió el mejor registro del día y superó a Canet por 1 minuto y 35 segundos. El piloto catalán explicó posteriormente que abrir pista le pasó factura y relató un incidente en el especial. “Cuando abres pista no es fácil ver todas las piedras y he chocado con una. Me he caído una vez y me he golpeado contra un árbol”, señaló.

En ese escenario, José Ignacio Cornejo se mantuvo como el chileno mejor ubicado en la clasificación. El piloto nacional terminó la etapa en el undécimo lugar, a 9 minutos y 49 segundos del ganador. Con ese resultado perdió posiciones en la general, donde ahora marcha octavo, a 13 minutos y 37 segundos del nuevo líder. El integrante del equipo Honda se mantiene en el grupo principal de la competencia y con opciones abiertas para las próximas jornadas.

Cornejo ha sido el mejor chileno de las primeras rondas del Dakar.

El segundo chileno en cruzar la meta fue Ruy Barbosa, quien finalizó la etapa en el puesto 25, a 31 minutos del primer lugar. En la general se encuentra en el lugar 41°. Mientras que Tomás de Gavardo llegó en el 38° lugar este lunes y aparece 36° en la tabla acumulada.

En la clasificación general de motos, tras Sanders se mantienen nombres fuertes de la disciplina. El estadounidense Ricky Brabec y el español Tosha Schareina, ambos del equipo Monster Energy Honda, ocupan el tercer y cuarto lugar, a 2 minutos 18 segundos y 4 minutos 41 segundos, respectivamente.

La tercera etapa se disputará este martes, con salida y llegada en AlUla. El especial contempla 422 kilómetros cronometrados y será una de las jornadas relevantes de la primera semana. La organización anticipa que la navegación tendrá un rol central, con sectores de distintos tipos de terreno y cambios de ritmo que pueden generar nuevas variaciones en la clasificación general.

Con solo dos etapas disputadas, el Dakar 2026 aún no define tendencias irreversibles, pero el nuevo liderato de Sanders y la caída de Canet comienzan a perfilar la lucha en la categoría de motos. Para Cornejo, el objetivo inmediato será mantenerse cerca del grupo de punta, a la espera de etapas más favorables en las que pueda acortar la brecha con el líder.