Novak Djokovic sorprende y abandona el sindicato de tenistas que impulsó en 2020

Novak Djokovic (4° del ranking ATP) anunció que deja de integrar la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA, por sus siglas en inglés), organización que fundó en 2020 junto al canadiense Vasek Pospisil. El serbio comunicó la decisión a través de sus redes sociales y la vinculó a cuestionamientos internos sobre el funcionamiento del sindicato.

En su mensaje público, Nole explicó los motivos de su determinación. “Tras una profunda reflexión, decidí dar un paso al costado de manera definitiva de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis. La decisión se basa en preocupaciones persistentes sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se ha representado mi voz y mi imagen”, señaló de entrada.

El jugador añadió que mantiene la valoración del proyecto inicial que impulsó en conjunto con Pospisil, pero subrayó que no comparte el rumbo que ha tomado la organización. “Estoy orgulloso de la visión que compartimos con Vasek al fundar la PTPA, con el objetivo de darle a los jugadores una voz independiente y más fuerte. Sin embargo, quedó claro que mis valores y mi forma de entender el tenis ya no coinciden con el rumbo actual de la organización”, lanzó.

Djokovic también indicó cuáles serán sus prioridades tras abandonar la asociación: “Seguiré concentrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Le deseo lo mejor a los jugadores y personas involucrados en sus siguientes pasos, pero para mí, ese capítulo está ahora cerrado”.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

Las denuncias de la PTPA

La salida del histórico jugador se produce en un contexto en el que la PTPA ha intensificado su protagonismo internacional. En marzo de 2025, la organización presentó acciones judiciales en Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea contra la ATP, la WTA, la Federación Internacional de Tenis y la Agencia Internacional por la Integridad del Tenis. En esas presentaciones se plantean reparos sobre la estructura competitiva y comercial del circuito.

En esos documentos, los demandantes describieron un “sistema corrompido, ilegal y abusivo” y pusieron énfasis en la organización del calendario, al que calificaron como “insostenible”, debido a la realización de torneos durante 11 de los 12 meses del año. Según la posición expresada por la PTPA, ese diseño impacta negativamente en las condiciones de trabajo de los jugadores que participan de las giras internacionales.

La discusión sobre el calendario se ha instalado como uno de los puntos centrales del debate entre jugadores y autoridades del tenis. La PTPA buscó posicionarse como un actor relevante, defendiendo la idea de mayor injerencia de los tenistas en las decisiones que los afectan directamente.

Desde su creación en 2020, la asociación impulsada por Djokovic y Pospisil generó reacciones diversas en el circuito.