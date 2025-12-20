Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”.

Ruy Barbosa (26 años) correrá por primera vez en el Dakar. El piloto de La Tercera completó un plan de 365 días en el que se puso como meta llegar al principal desafío de rally-raid, dejando atrás una carrera consolidada en el enduro.

Junto a José Ignacio Cornejo, Tomás de Gavardo, en las motos, más Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López, en autos, es parte del grupo de chilenos que correrá en la tradicional carrera que parte el 3 de enero. “En dos semanas voy a cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida”, anticipa el piloto.

¿Cómo ha sido la preparación para su primer Dakar?

Ha sido un camino súper duro. Han sido 365 días, así se llamaba el proyecto en un principio. Partí con esto el año pasado, en diciembre. Ahora estamos a solamente días de partir al Dakar. Estoy súper contento de cómo han ido las cosas mejorando. Estoy preparado psicológicamente y físicamente. Tenemos la mejor moto, así que vamos a darlo todo.

Parte de la preparación de Barbosa fue en el Desierto de Atacama junto a Tomás de Gavardo.

Usted ha dicho que competir en el Dakar es un sueño, ¿cómo se convenció de cambiar de categoría?, ¿por qué no lo hizo antes?

Es algo que he pensado desde muy chico, desde que el Dakar pasaba por Chile. Lo aplacé por el tema económico y lo rigurosa que es la carrera, pero ahora las cosas se dieron. Tengo grandes apoyos. Va a ser un año muy movido y toca representar a Chile. Las generaciones están cambiando un poco... Chaleco López está en buggy, Pablo Quintanilla se retiró. Así que la idea es poder reemplazarlos a ellos en un futuro y también lograr una huella con las futuras generaciones.

Mencionó a López y a Quintanilla. ¿Habló con ellos?

Me han dicho que la carrera es durísima y que me prepare. Vamos a lo desconocido. He visto hartos videos, compartido con varios pilotos, he corrido varias carreras mundiales, así que voy preparado en ese sentido. Con Chaleco he compartido, así que la experiencia acá es la que más gana.

Usted se preparó con Tomás de Gavardo en el Desierto de Atacama, ¿cómo fue esa experiencia?

Increíble. Con Tomás somos amigos desde muy chicos y ahora nos toca correr juntos. Tomás ya tiene cuatro años de Dakar, así que viene con más experiencia que yo. Ahí veremos cómo se nos da el resultado.

¿Siente que parte de cero al ir al Dakar?

Sí, es algo completamente nuevo. La verdad es que trato de no compararme mucho con los demás, de tomarme el tiempo a mi manera. Me enfoco en lo mío y ojalá llegar lo más alto posible.