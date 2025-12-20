SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    El piloto correrá por primera vez en el principal rally del mundo. El 3 de enero comienza la competencia.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”.

    Ruy Barbosa (26 años) correrá por primera vez en el Dakar. El piloto de La Tercera completó un plan de 365 días en el que se puso como meta llegar al principal desafío de rally-raid, dejando atrás una carrera consolidada en el enduro.

    Junto a José Ignacio Cornejo, Tomás de Gavardo, en las motos, más Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López, en autos, es parte del grupo de chilenos que correrá en la tradicional carrera que parte el 3 de enero. “En dos semanas voy a cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida”, anticipa el piloto.

    ¿Cómo ha sido la preparación para su primer Dakar?

    Ha sido un camino súper duro. Han sido 365 días, así se llamaba el proyecto en un principio. Partí con esto el año pasado, en diciembre. Ahora estamos a solamente días de partir al Dakar. Estoy súper contento de cómo han ido las cosas mejorando. Estoy preparado psicológicamente y físicamente. Tenemos la mejor moto, así que vamos a darlo todo.

    Parte de la preparación de Barbosa fue en el Desierto de Atacama junto a Tomás de Gavardo.

    Usted ha dicho que competir en el Dakar es un sueño, ¿cómo se convenció de cambiar de categoría?, ¿por qué no lo hizo antes?

    Es algo que he pensado desde muy chico, desde que el Dakar pasaba por Chile. Lo aplacé por el tema económico y lo rigurosa que es la carrera, pero ahora las cosas se dieron. Tengo grandes apoyos. Va a ser un año muy movido y toca representar a Chile. Las generaciones están cambiando un poco... Chaleco López está en buggy, Pablo Quintanilla se retiró. Así que la idea es poder reemplazarlos a ellos en un futuro y también lograr una huella con las futuras generaciones.

    Mencionó a López y a Quintanilla. ¿Habló con ellos?

    Me han dicho que la carrera es durísima y que me prepare. Vamos a lo desconocido. He visto hartos videos, compartido con varios pilotos, he corrido varias carreras mundiales, así que voy preparado en ese sentido. Con Chaleco he compartido, así que la experiencia acá es la que más gana.

    Usted se preparó con Tomás de Gavardo en el Desierto de Atacama, ¿cómo fue esa experiencia?

    Increíble. Con Tomás somos amigos desde muy chicos y ahora nos toca correr juntos. Tomás ya tiene cuatro años de Dakar, así que viene con más experiencia que yo. Ahí veremos cómo se nos da el resultado.

    ¿Siente que parte de cero al ir al Dakar?

    Sí, es algo completamente nuevo. La verdad es que trato de no compararme mucho con los demás, de tomarme el tiempo a mi manera. Me enfoco en lo mío y ojalá llegar lo más alto posible.

    Lee también:

    Más sobre:DakarLT SábadoPolideportivoMotorsportRallyRuy Barbosa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    ¿Dónde crecieron más Kast y Jara? ¿Qué comunas fueron las más peleadas? Los otros datos que dejó la elección presidencial

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Estilo Chevesich: el exigente método de trabajo de la futura presidenta de la Suprema

    Lo más leído

    1.
    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    Un campeón mundial y discípulo de Pellegrini como sustituto: Manchester City se prepara para la salida de Pep Guardiola

    2.
    Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

    Golf: finaliza la primera jornada del Abierto de Chile con liderazgo argentino en La Reina

    3.
    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    Quién es Bruno Miranda, el niño chileno que logró el primer podio mundial del karting nacional

    4.
    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    El Campanil comienza a armarse para el retorno a Primera División: suma dos refuerzos

    5.
    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Colo Colo aprueba su primer fichaje: Matías Fernández llega a Macul

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Viento y lluvia: Meteochile confirma el pronóstico para la Región Metropolitana y la zona central

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Qué se sabe del primer caso de la “supergripe” H3N2 en Chile

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    Estos son los 4 logros chilenos que figuran en la nueva edición del libro Guinness World Records

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    De las “tanning drops” al prohibido Melanotan: ¿cuán peligrosos son los nuevos métodos para un bronceado sin sol?

    Servicios

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Revisa los horarios de supermercados y malls previo a la Navidad

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Chile por la Copa UC Sub 17

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial
    Chile

    La temporada de caza y autocríticas que se abrió en la izquierda tras la histórica derrota presidencial

    Jaime Quintana: “La falta de reflexión del FA nos puede llevar a nuevas derrotas y hacer un daño irreversible al sector”

    Las costumbres extranjeras que se toman la Navidad en Chile

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes
    Negocios

    Matriz de Unimarc realiza apertura de tres nuevas tiendas entre la Región Metropolitana y la de Magallanes

    Gobierno destaca rol de Codelco en el mercado mundial del litio y la posición de Chile en la transición energética

    Contraloría toma razón por acuerdo Codelco-SQM, aunque con condiciones a cumplir antes del 31 de diciembre

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”
    Tendencias

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Por qué condenaron al rapero Wiz Khalifa a nueve meses de cárcel

    Dispositivos robustos que impulsan las operaciones en terreno: así es la línea Galaxy Rugged Devices de Samsung

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española
    El Deportivo

    Alexis Sánchez se hace centenario en la liga española

    Entrevista con Ruy Barbosa: “Es un sueño ir al Dakar; lo pensaba desde chico, cuando pasaba por Chile”

    Valdivia remonta ante Los Leones y estira el suspenso en la final de la Liga Nacional de Básquetbol

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn
    Cultura y entretención

    El rescate de una biblia literaria: la nueva vida de la mirada crítica y aguda de Enrique Lihn

    Candelabro, la revelación del rock chileno 2025: “Queremos que nuestra música suene en la micro, en la feria, donde sea”

    Sigourney Weaver: “Avatar 3 es una película para todas las familias mestizas y los refugiados”

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026
    Mundo

    Las elecciones clave que pueden acentuar el giro a la derecha de América Latina en 2026

    Laurie Paul, filósofa: “Es importante permitirse la incertidumbre”

    Álvaro Vargas Llosa: “La derecha tradicional está siendo desplazada en todas partes”

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar
    Paula

    Cirugías bariátricas y trastornos de la conducta alimentaria: cuando el bisturí no alcanza para sanar

    No quiero aprender a convivir con el dolor

    Cartas Valparaíso: la escritura como símbolo de libertad