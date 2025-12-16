SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ruy Barbosa anticipa su primera participación en el Dakar: “Estoy cumpliendo un sueño de niño”

    El piloto de La Tercera habló en la antesala de su viaje. Junto a Tomás de Gavardo entregaron las claves de su preparación.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Ruy Barbosa anticipa su participación en el Dakar: “Estoy cumpliendo un sueño de niño”.

    Se acerca el Rally Dakar. La tradicional carrera parte el 3 de enero. En esta ocasión, la presencia chilena está conformada José Ignacio Cornejo, Tomás de Gavardo y el debutante Ruy Barbosa, en las motos. Por otro lado, en autos aparecen Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López.

    De Gavardo disputará la competencia por cuarta vez en su carrera, mientras que Barbosa afrontará por primera vez el desafío del rally más exigente del calendario internacional.

    El piloto de 26 años llega al Dakar tras un año marcado la consolidación de su proyecto. “Este es mi cuarto Dakar. Mi casa es acá, con caras conocidas, amigos, familias que han empujado este proyecto desde siempre”, señaló este martes, en la antesala de su viaje.

    “Llegar al Dakar ya es un desafío enorme. Entrenar todo el año, cerrar presupuestos, viajar, correr afuera. No es algo que se dé por sentado”, añadió.

    Según explicó, completar el proceso que permite estar en la largada representa un desafío en sí mismo. “Voy a mi cuarto Dakar con muchas ganas, con ilusión, pero con los pies en la tierra”, sentenció.

    Por su parte, Ruy Barbosa vivirá su estreno tras una trayectoria consolidada en el enduro. Campeón del mundo en 2018 y con destacadas actuaciones en competencias internacionales, el piloto chileno decidió dar el salto al rally cross country tras años de evaluar la posibilidad de correr el Dakar, principalmente por las exigencias económicas y el riesgo deportivo que implica.

    El piloto de La Tercera explicó que su proyecto, denominado “Rumbo al Dakar 2026”, se desarrolló en un plazo de 365 días, periodo en el que debió gestionar financiamiento, entrenar y adquirir experiencia en navegación, uno de los aspectos clave de la disciplina. “Desde niño soñaba con decir en una conferencia de prensa que iba a correr el Dakar. Siempre lo postergué por el riesgo y el impacto económico que implica. Este año fue extremadamente difícil, pero con el apoyo de las marcas pude hacerlo realidad”, contó.

    “En dos semanas más voy a cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida”, profundizó.

    Lee también:

    Más sobre:DakarPolideportivoMotorsportRuy BarbosaTomás de Gavardo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Diputados presentan proyecto que sanciona denuncias de falsos delitos sexuales

    Lo más leído

    1.
    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    Con un perfil definido: las cartas de José Antonio Kast para asumir el Ministerio del Deporte en su gobierno

    2.
    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    La temporada de fichajes da frutos en San Carlos: la UC de Daniel Garnero suma su primer refuerzo para la Libertadores

    3.
    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    Casi US$ 50 millones, 38 mil hinchas y un mall: la desconocida negociación entre la U y Unión Española por Santa Laura

    4.
    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    El consuelo de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis ante Rayo: “Si no se puede ganar, hay que tratar de no perder”

    5.
    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    “Soñado todo lo que viví”: las despedidas en el plantel de la UC de Daniel Garnero antes de la pretemporada

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas
    Chile

    Tribunal posterga definición sobre medidas cautelares a exmilitares formalizados en caso Franco Vargas

    Auditorías en seguridad pública: Contraloría detecta que 70 de 79 centros penitenciarios no planificaron allanamientos en 2024

    Kast y Milei posan junto a una motosierra en la Casa Rosada y celebran que “la libertad avanza en toda Latinoamérica”

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”
    Negocios

    Kast y opción de José Luis Daza para equipo económico en Chile: “Pasa por una decisión que no es mía”

    Las proyecciones para el cobre apuntan a precios “estratosféricos”

    El rebaraje en la industria de los medios de pago tras la compra de Klap por parte de Itaú

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo
    Tendencias

    ¿Podría la “supergripe” H3N2 llegar a Chile? Esto dice un médico infectólogo

    Los presuntos vínculos de los sospechosos del tiroteo en Sydney con el grupo extremista ISIS

    Cómo fueron los nuevos ataques de EEUU contra tres embarcaciones en el Pacífico

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones
    El Deportivo

    El Giro de Rigo Chile toma vuelo: la carrera de Rigoberto Urán abre sus inscripciones

    Celebra Fernando Ortiz: Colo Colo abrocha al reemplazo de Mauricio Isla como primer refuerzo para 2026

    Federación Internacional de Hockey destaca a Chile como posible sede del Mundial Adulto de 2030: “Es un firme candidato”

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla
    Cultura y entretención

    “Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial”: Rosalía lanza el video de La Perla

    Cinta chilena La Misteriosa Mirada del Flamenco queda fuera de carrera por los Oscar 2026

    El Titanic revive con experiencia inmersiva en Santiago: revisa aquí las coordenadas

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro
    Mundo

    Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

    “Tenía deudas”: Qué se sabe del soldado de seguridad que fue encontrado muerto en la residencia del Presidente Milei

    El modelo migratorio de Giorgia Meloni que Kast busca replicar

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni