Ruy Barbosa anticipa su primera participación en el Dakar: “Estoy cumpliendo un sueño de niño”

Se acerca el Rally Dakar. La tradicional carrera parte el 3 de enero. En esta ocasión, la presencia chilena está conformada José Ignacio Cornejo, Tomás de Gavardo y el debutante Ruy Barbosa, en las motos. Por otro lado, en autos aparecen Hernán Garcés y Francisco “Chaleco” López.

De Gavardo disputará la competencia por cuarta vez en su carrera, mientras que Barbosa afrontará por primera vez el desafío del rally más exigente del calendario internacional.

El piloto de 26 años llega al Dakar tras un año marcado la consolidación de su proyecto. “Este es mi cuarto Dakar. Mi casa es acá, con caras conocidas, amigos, familias que han empujado este proyecto desde siempre”, señaló este martes, en la antesala de su viaje.

“Llegar al Dakar ya es un desafío enorme. Entrenar todo el año, cerrar presupuestos, viajar, correr afuera. No es algo que se dé por sentado”, añadió.

Según explicó, completar el proceso que permite estar en la largada representa un desafío en sí mismo. “Voy a mi cuarto Dakar con muchas ganas, con ilusión, pero con los pies en la tierra”, sentenció.

Por su parte, Ruy Barbosa vivirá su estreno tras una trayectoria consolidada en el enduro. Campeón del mundo en 2018 y con destacadas actuaciones en competencias internacionales, el piloto chileno decidió dar el salto al rally cross country tras años de evaluar la posibilidad de correr el Dakar, principalmente por las exigencias económicas y el riesgo deportivo que implica.

El piloto de La Tercera explicó que su proyecto, denominado “Rumbo al Dakar 2026”, se desarrolló en un plazo de 365 días, periodo en el que debió gestionar financiamiento, entrenar y adquirir experiencia en navegación, uno de los aspectos clave de la disciplina. “Desde niño soñaba con decir en una conferencia de prensa que iba a correr el Dakar. Siempre lo postergué por el riesgo y el impacto económico que implica. Este año fue extremadamente difícil, pero con el apoyo de las marcas pude hacerlo realidad”, contó.

“En dos semanas más voy a cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida”, profundizó.