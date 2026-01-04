SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo remata como el mejor chileno en las motos en la primera etapa del Dakar

    El piloto chileno acabó la prueba en bucle alrededor de Yanbu en el sexto lugar. Tomás de Gavardo y Ruy Barbosa quedaron dentro del top 40.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @nachocornejo11 / Instagram.

    Este domingo se llevó a cabo la primera etapa del Rally Dakar 2026. En un recorrido en bucle alrededor de Yanbu los pilotos debieron enfrentar el primer desafío que impacta en la clasificación general de la competencia.

    En las motos, José Ignacio Cornejo fue el mejor chileno del día tras completar los 305 kilómetros de especial cronometrados en 3 horas 19′ 59″, acabando a 3′48″ del ganador de la prueba.

    Tomás de Gavardo, a su vez, cruzó la meta en el 30° lugar con un registro de 3H 50′38″, mientras que el debutante Ruy Barbosa quedó ubicado en la 34° posición tras recibir una sanción de seis minutos (3H 58′05″).

    En la parte alta, la clasificación es liderada por el español Edgar Canet quien aprovechó una sanción por exceso de velocidad de Ross Branch para liderar la competencia.

    “Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally”, reconoció el piloto hispano en diálogo con los medios oficiales del Dakar.

    “Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario. Quisiera dar las gracias a todas las personas que me enviaron mensajes ayer. Sigo soñando”, añadió.

    El segundo puesto de la clasificación quedó en manos de Daniel Sanders. “Ha sido un día bastante normal. Esperaba algo más difícil y en estas condiciones no es fácil marcar la diferencia. He cometido algunos errores en notas que no eran evidentes, he perdido algunos minutos, pero estoy contento de no haber cedido más, porque hoy no me sentía bien”, comentó.

    “Había viento y el terreno era rocoso, por lo que resultaba difícil interpretarlo. El viento empujaba el casco en todas las direcciones y era duro concentrarse en el road book. Hemos recorrido el mismo terreno que en la etapa 1 de 2023, en la que gané y donde la navegación era básica y el terreno fácil. Sabía que las diferencias no serían importantes. Estoy deseando que llegue mañana para afrontar un terreno más complejo que el de hoy, en el que se pueda pisar a fondo. Hoy no he gastado demasiada energía. Espero que mañana podamos atacar más”, añadió.

    Por su parte, Ricky Bravec, tercero en la general y dos veces campeón del Dakar, expuso que “creo que KTM había puesto en marcha una estrategia hoy y me he visto un poco metido en medio de todo eso. Pero solo es el primer día, quedan muchas jornadas para atacar. Estoy contento de cruzar la línea de meta de una pieza, no quiero encontrarme innecesariamente ni delante ni detrás y empezar a sufrir el efecto péndulo. Quedarme en medio sería genial y, por ahora, creo que ahí es donde estoy”.

    Lee también:

    Más sobre:DakarRally DakarJosé Ignacio Cornejo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Lo más leído

    1.
    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    José María Buljubasich: “Con mayores ingresos y más identificación, debería crecer la masa de hinchas de la UC”

    2.
    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    La millonaria cifra que se repartirán Colo Colo, la U, la UC y Huachipato por los traspasos de sus canteranos en el extranjero

    3.
    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    El nuevo estatus de Carlos Palacios y un vuelco con Paulo Díaz: Boca y River inician la pretemporada en Argentina

    4.
    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    La traumática experiencia de karateka venezolana tras los bombardeos de Estados Unidos: “Mi vida nunca será la misma”

    5.
    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    El aviso de Manuel Pellegrini en el Betis: “Para traer refuerzos hay que desprenderse de jugadores importantes”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Betis en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Fulham vs. Liverpool por la Premier League

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones
    Chile

    Conaf reporta incendios forestales en combate en tres regiones

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Chelsea en TV y streaming

    Hieren con dos tiros a hombre en San Bernardo: atacantes llamaron a su domicilio para dispararle

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026
    Negocios

    21 personalidades del mundo económico recomiendan qué leer en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Dónde invertir en 2026: siete expertos dan las claves en acciones, deuda y la inteligencia artificial

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia
    Tendencias

    ¿Qué es más saludable, el vino tinto o el vino blanco? Esto dice la ciencia

    Qué es la biofobia que experimentan millones de personas en el mundo, según un estudio

    Quién es Pedro Inzunza Noriega, el acusado de narcoterrorismo en EEUU que fue arrestado en México

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española
    El Deportivo

    En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrenta a Levante por la liga española

    José Ignacio Cornejo remata como el mejor chileno en las motos en la primera etapa del Dakar

    El Galo lo hizo oficial: Cristian Leiva refuerza el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en Atlético Mineiro

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    De Bad Bunny a My Chemical Romance y 31 Minutos: los ocho conciertos que marcarán la agenda de enero en Chile

    El escenario de la cultura en la era Kast

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela
    Mundo

    Amnistía Internacional ve “probable” una violación del Derecho internacional en la intervención en Venezuela

    China pide la “liberación inmediata” de Nicolás Maduro y llama a resolución del conflicto “mediante el diálogo y la negociación”

    Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión de urgencia tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año