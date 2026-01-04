José Ignacio Cornejo remata como el mejor chileno en las motos en la primera etapa del Dakar

Este domingo se llevó a cabo la primera etapa del Rally Dakar 2026. En un recorrido en bucle alrededor de Yanbu los pilotos debieron enfrentar el primer desafío que impacta en la clasificación general de la competencia.

En las motos, José Ignacio Cornejo fue el mejor chileno del día tras completar los 305 kilómetros de especial cronometrados en 3 horas 19′ 59″, acabando a 3′48″ del ganador de la prueba.

Tomás de Gavardo, a su vez, cruzó la meta en el 30° lugar con un registro de 3H 50′38″, mientras que el debutante Ruy Barbosa quedó ubicado en la 34° posición tras recibir una sanción de seis minutos (3H 58′05″).

En la parte alta, la clasificación es liderada por el español Edgar Canet quien aprovechó una sanción por exceso de velocidad de Ross Branch para liderar la competencia.

“Ha sido una etapa muy rápida, con muchas piedras y ríos secos, y una navegación de locos, con lugares en los que había que tener mucho cuidado para no perderse. Estoy muy contento con la velocidad y la confianza que siento con la moto. La carrera aún es larga, pero no hay mejor manera de empezar este rally”, reconoció el piloto hispano en diálogo con los medios oficiales del Dakar.

“Ahora tengo que mantener la concentración, avanzar con cuidado y no atacar más de lo necesario. Quisiera dar las gracias a todas las personas que me enviaron mensajes ayer. Sigo soñando”, añadió.

El segundo puesto de la clasificación quedó en manos de Daniel Sanders. “Ha sido un día bastante normal. Esperaba algo más difícil y en estas condiciones no es fácil marcar la diferencia. He cometido algunos errores en notas que no eran evidentes, he perdido algunos minutos, pero estoy contento de no haber cedido más, porque hoy no me sentía bien”, comentó.

“Había viento y el terreno era rocoso, por lo que resultaba difícil interpretarlo. El viento empujaba el casco en todas las direcciones y era duro concentrarse en el road book. Hemos recorrido el mismo terreno que en la etapa 1 de 2023, en la que gané y donde la navegación era básica y el terreno fácil. Sabía que las diferencias no serían importantes. Estoy deseando que llegue mañana para afrontar un terreno más complejo que el de hoy, en el que se pueda pisar a fondo. Hoy no he gastado demasiada energía. Espero que mañana podamos atacar más”, añadió.

Por su parte, Ricky Bravec, tercero en la general y dos veces campeón del Dakar, expuso que “creo que KTM había puesto en marcha una estrategia hoy y me he visto un poco metido en medio de todo eso. Pero solo es el primer día, quedan muchas jornadas para atacar. Estoy contento de cruzar la línea de meta de una pieza, no quiero encontrarme innecesariamente ni delante ni detrás y empezar a sufrir el efecto péndulo. Quedarme en medio sería genial y, por ahora, creo que ahí es donde estoy”.