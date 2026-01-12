José Ignacio Cornejo sostiene el sexto lugar de la clasificación general tras la octava etapa del Dakar

Este lunes se desarrolló la octava etapa de rally Dakar 2026 con un recorrido que incluyó 483 kilómetros de especial alrededor de Wadi Ad Dawasir.

En las motos, José Ignacio Cornejo registró el octavo mejor tiempo al completar la prueba en 4H 43′52″ que le permite sostener el sexto lugar en la clasificación general.

Ruy Barbosa, por su lado, llegó en el 17° puesto (4H 55′59″), mientras que Tomás de Gavardo lo hizo en la 41° ubicación.

El gran cambio que marcó la jornada estuvo marcado por la actuación del argentino Luciano Benavides que, con el triunfo en la etapa, tomó el liderato de la clasificación general al superar por diez segundos al australiano Daniel Sanders. El estadounidense Ricky Bravec completa el podio provisorio.

“Desde hace dos días, voy muy rápido y en estas condiciones me siento cómodo, puedo leer bien el road-book y tomar buenas decisiones. He ganado muchos minutos de bonificación, ha sido un buen día para mí”, reconoció el transandino tras completar la etapa.

Por su lado, Ricky Bravec comentó que “ayer fue un buen día para nosotros y pensaba que hoy podríamos recuperar tiempo atacando, pero ha ido todo muy rápido y el viento complicó mucho las cosas en la segunda parte de la especial. No he cometido ningún error, pero no he conseguido lo que esperaba”.

“Continúo logrando buenas posiciones de salida, pero no consigo aprovecharlas. Espero que cambien las cosas en los próximos días. Me siento muy bien con la moto. Los dos fabricantes están obteniendo buenos resultados, así que estoy sorprendido y no sé muy bien cómo lo hacen mejor que nosotros”, agregó.

Lucas del Río aguanta en el podio provisorio

Por su lado, en la categoría Challenger de los autos, Lucas del Río consiguió completar la octava etapa del Dakar en el 12° puesto, pero a pesar de aquello se mantiene como el tercer piloto mejor ubicado en la clasificación general, por detrás del español Pau Navarro y del argentino Nicolás Cavigliasso. Ignacio Casale, a su vez, está ocupando el séptimo lugar.

En el caso de los SSV, Francisco López completó el día en el quinto lugar con una marca de 5H 09′35’que lo dejan en la misma ubicación en la general.