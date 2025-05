La desconocida charla entre Carlos Palacios y Claudio Aquino en la que el chileno buscó ayudar al argentino en Colo Colo

Carlos Palacios sigue con atención el acontecer de Colo Colo. Pese a que ahora juega en Boca Juniors, su fanatismo por el Cacique no lleva a estar atento a cada movimiento de sus excompañeros. De hecho, hace algunos meses fue visto en el estadio Monumental, con la cara cubierta para intentar pasar desapercibido.

Ahora, la Joya cree que el plantel está capacitado para salir del mal momento. Desde Buenos Aires visualiza eso. “Hay mucha jerarquía en Colo Colo. Demasiada. Ahora ante Racing, en la Copa Libertadores, deben demostrar de que están hechos. Hay jugadores que te ayudan muchísimo en varios aspectos”, comentó a TNT Sports.

En esa línea, el formado en Unión Española defendió el trabajo de Jorge Almirón, quien lo llevó a exhibir su mejor versión en Macul. “Es una persona especial, por como fue conmigo. La clase de entrenador que es no tiene discusión, lo demostró. El otro día le dejé un mensaje. Sé que tiene las fuerzas para seguir. Él lo puede logar”, enfatizó.

Carlos Palacios defendió a Aquino. . Por AFP

Su charla con Aquino

Uno de los apuntados en la crisis de Colo Colo es Claudio Aquino, quien llegó precisamente a suplir la ausencia de Palacios, quien en enero partió a Boca Juniors. El transandino no ha cumplido con las expectativas que generó, sobre todo al arribar a Chile precedido de una gran campaña en Vélez Sarsfield, donde fue campeón.

Palacios, eso sí, lo defiende. Incluso pone sobre la mesa una carta que hasta este martes era desconocida: ambos han hablado. La Joya, de hecho, ha intentado aconsejarlo. El encuentro, según reveló el jugador del cuadro xeneize, fue en Santiago, en uno de los múltiples viajes que ha hecho a lo largo del semestre.

“Lo he visto bien. Él se está acostumbrando a otro fútbol. Acá lo que hacía es diferente y cuesta, no es de un día para otro”, planteó Palacios.

Luego reveló el encuentro. “Fui una vez y pude compartir con él, tomarnos unos mates. Le dije que estuviera tranquilo y que en Chile se habla más de la cuenta”, remarcó el futbolista nacional. Quien también abordó las diferencias entre el balompié transandino y el criollo, enfatizando en que el fútbol local hay más espacios para su juego.

Por otro lado, Palacios también defendió a Maximiliano Falcón por su turbulenta salida del verano. “Era importante el Peluca. Pese a que todos temían que se mandara una cagada, creo que los rivales lo respetaban y sabían que era difícil pasárselo. Se hizo muy fuerte en Colo Colo, jugó hartos años y la gente se acostumbró a verlo siempre. Después, cada cual decide por su vida. Yo no conversé con él, no puedo criticarlo. Uno define donde quiere estar o cual es la mejor opción para su familia. Desde ese lado, no puedo decir nada. Después lo felicité por llegar donde está y por jugar con esos jugadores. Ojalá aprenda algo de Messi”, dijo.