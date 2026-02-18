La drástica decisión de Jaime García tras la derrota de Huachipato ante Carabobo en la Copa Libertadores.

Huachipato perdió por 1-0 como visitante ante Carabobo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. El encuentro se disputó en el estadio Misael Delgado, en Venezuela. La serie se definirá el próximo martes en Talcahuano.

Tras el partido, el técnico del cuadro siderúrgico, Jaime García, apuntó al resultado como un margen que mantiene abierta la llave, al ser una distancia mínima. “Todavía quedan 90 minutos. Si hubiera sido más largo el marcador se complicaba un poquito más. Con un 1-0 tenemos una chance bien alta. Nada se ha perdido”, dijo.

El único gol del partido fue convertido por Edson Tortolero a los 35 minutos, luego de una recuperación del cuadro local cerca del área y una asistencia de Eric Ramírez. Huachipato generó escasas opciones, la mayoría mediante balones detenidos y algunos remates dentro del área, sin lograr convertir.

📸𝐏𝐎𝐒𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒 𝐀𝐂𝐄𝐑𝐄𝐑𝐀𝐒 en Venezuela🇻🇪



🔜Martes 24 de febrero, revancha en casa. ¡Nuevamente, ilusionados con revertir esta historia!👊💪 #VamosHuachipato#ElMásGrandeyÚnicoCampeóndelSur🏆 pic.twitter.com/l4XCVaWrH0 — Huachipato FC (@Huachipato) February 18, 2026

De cara a los desafíos inmediatos, García confirmó que el equipo tendrá modificaciones para el partido del fin de semana ante Palestino por la Liga de Primera. “Vamos a tener que dosificar el sábado. El que entre tiene que estar preparado para cuando le dé la posibilidad”, anticipó el estratega.

El entrenador explicó la decisión en función de la carga de la plantilla. “Hay que ser responsable al momento de dosificar a los jugadores. Creo que tengo un plantel con bastantes jóvenes, pero lo he ido tirando con el tiempo. De esto se vive, experiencia”, señaló.

El duelo de vuelta ante Carabobo definirá al clasificado a la fase 3 del torneo continental, justo la anterior a la ronda de grupos. “Tenemos que llegar bien para lo importante que es el Campeonato Nacional y después el martes, donde ojalá tengamos ese segundo aire para doblar el marcador, que va a ser muy difícil, sobre todo por la forma que juega Carabobo”, señaló García.

Huachipato jugará el sábado por el torneo local ante Palestino y el martes disputará la revancha ante el equipo venezolano.