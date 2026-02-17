Se jugarán la clasificación en casa: Huachipato cae por la mínima ante Carabobo en su debut en la Copa Libertadores

Huachipato cae por la mínima en su debut en la Copa Libertadores y se jugará la clasificación en casa ante Carabobo. Foto: @carabobofc

Huachipato inició su participación en la Copa Libertadores con una derrota por 1-0 como visitante ante Carabobo, en el estadio Misael Delgado. El resultado deja la serie abierta de cara a la revancha en Chile, con una diferencia mínima y un desarrollo de partido que mostró paridad en la posesión y en llegadas, aunque con ventaja del local en la efectividad.

El equipo chileno llegó a Venezuela para disputar su estreno en el torneo continental en esta edición. El trámite del partido se mantuvo equilibrado durante el primer cuarto de hora, con faltas en mitad de cancha y circulación alternada del balón. A los 12 minutos, el elenco nacional generó su primera ocasión clara por la vía aérea, con un cabezazo de Claudio Sepúlveda tras un centro de Ezequiel Cañete en un tiro de esquina, que se fue alto.

Entre los 20 y 30 minutos, el combinado de Jaime García tuvo un mayor volumen de llegadas desde pelota detenida. Sin embargo, el gol que definió el encuentro llegó a los 35 minutos y fue para el local. Carabobo recuperó el balón en campo ofensivo y Edson Tortolero finalizó la jugada con un remate de zurda desde el lado izquierdo del área, al segundo palo, tras asistencia de Eric Ramírez.

Así fue el gol de EDSON TORTOLERO pic.twitter.com/cwINtdMmUE — Conversa Granate (@ConversaGranate) February 17, 2026

Tras el tanto, Huachipato buscó la igualdad con mayor presencia en campo rival. A los 39’, Lionel Altamirano exigió al arquero Lucas Bruera con un remate dentro del área que fue contenido en el lado inferior izquierdo. En los descuentos del primer tiempo, el centrodelantero volvió a quedar en posición de disparo dentro del área, tras pase de Santiago Silva, pero su intento se fue desviado.

En la segunda parte, el equipo chileno intentó ganar profundidad por las bandas y cargó el área en acciones a balón detenido, con pocas ideas a través del juego limpio. A los 74 minutos, Rafael Caroca conectó de cabeza tras un centro de Maicol León, pero su remate se fue desviado.

El tramo final tuvo interrupciones por demoras del local y acciones detenidas en campo de Carabobo. A los 85 se fue expulsado Juan Camilo Pérez en el cuadro venezolano por una patada sobre León. En los últimos instantes, Huachipato acumuló centros al área, pero sin precisión en la finalización. El local administró la ventaja con despejes constantes y cerrando los espacios.

El 1-0 para Carabobo dejó la serie abierta para la revancha en Chile, en un contexto donde los márgenes son estrechos en esta fase del torneo. El que gane en Talcahuano avanza a la fase 3 y mantiene la opción de ingresar a la fase de grupos, que se sorteará el 18 de marzo.

En ese escenario, Huachipato queda obligado a remontar en la vuelta para seguir en carrera en el principal torneo de clubes del continente. Ya en la antesala del duelo la serie entre los siderúrgicos y Carabobo aparecía como una de las más parejas de la ronda.