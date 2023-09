La exnúmero uno del mundo Simona Halep recibe un durísimo castigo por dopaje

Durante esta jornada, la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmó que un tribunal independiente ha suspendido a la tenista rumana Simona Halep por un período de cuatro años tras infringir el Programa Antidopaje de Tenis (TADP) por el consumo de roxadustato, un compuesto utilizado para el tratamiento de la anemia, pero que está en la lista de sustancias prohibidas de la AMA porque se considera un agente dopante de la sangre, que aumenta la hemoglobina y la producción de glóbulos rojos.

“Halep, dos veces campeona de Grand Slam, de 31 años, fue acusada de dos infracciones distintas del TADP. El primero se refería a un resultado analítico adverso (AAF) para la sustancia prohibida roxadustato en el US Open de 2022, realizado mediante análisis de orina periódicos durante la competición. El segundo cargo estaba relacionado con irregularidades en el Pasaporte Biológico del Atleta (ABP) de Halep”, señala la entidad en un comunicado.

En ese sentido, el tribunal independiente se reunió entre el 28 y 29 de junio de 2023 en Londres y escuchó a testigos científicos expertos en nombre de Halep y la ITIA. La jugadora también prestó testimonio directamente ante el panel como parte del procedimiento.

Así, se determinó el lunes que la tenista había cometido infracciones intencionales de las normas antidopaje en virtud del artículo 2 del TADP y estableció la presencia y el uso de roxadustato, como se evidencia en la muestra de orina de Halep recogida el 29 de agosto de 2022 en el US Open. Asimismo, se llegó a esta conclusión después de analizar 51 muestras de sangre proporcionadas por la europea como parte del programa ABP.

El tribunal aceptó el argumento de Halep de que habían tomado un suplemento contaminado, pero determinó que el volumen que la jugadora ingirió no pudo haber dado como resultado la concentración de roxadustato encontrada en la muestra positiva.

Pasaporte biológico

En cuanto a sus problemas con el pasaporte biológico, “la acusación de ABP también fue confirmada, y el tribunal afirmó que no tenían motivos para dudar de la ‘firme opinión’ unánime alcanzada por cada uno de los tres expertos independientes de la Unidad de Gestión de Pasaportes de Atletas (APMU) de que el ‘probable dopaje’ era la explicación de las irregularidades. en el perfil de Halep”.

Halep está suspendida provisionalmente desde octubre de 2022, lo que el tribunal atribuyó al período de inelegibilidad. Como tal, la suspensión del ex número uno del mundo se extenderá desde el 7 de octubre de 2022 hasta el 6 de octubre de 2026. El caso sigue sujeto a apelación.

Karen Moorhouse, directora ejecutiva de ITIA, dijo: “Después de un proceso de audiencia complejo y riguroso, acogemos con satisfacción la decisión del tribunal independiente. El volumen de pruebas que el tribunal tuvo que considerar tanto en el procedimiento de roxadustato como en el de ABP fue sustancial”.

“La ITIA ha seguido los procesos adecuados como lo haríamos con cualquier otro individuo, de acuerdo con el Código Mundial Antidopaje, cumpliendo con nuestro propósito y responsabilidad de defender el principio de competencia justa en nombre del deporte. El panel reconoció que se había seguido el procedimiento apropiado dentro de la decisión escrita”, agregó.

“Un purgatorio”

De todos modos, la jugadora planea apelar frente al TAS. A través de una publicación en sus redes sociales, expresó su molestia por el castigo.

“El último año ha sido el partido más duro de mi vida y lamentablemente mi lucha continúa. He dedicado mi vida al hermoso juego del tenis. Me tomo muy en serio las reglas que rigen nuestro deporte y me enorgullezco del hecho de que nunca he usado, a sabiendas o intencionalmente, ninguna sustancia prohibida”, parte diciendo. Y añade: “Estoy agradecida de tener finalmente un resultado después de numerosos retrasos infundados y una sensación de vivir en el purgatorio durante más de un año, estoy a la vez sorprendida y decepcionada por su decisión”, lamentó.