La importante cifra que se lleva Joaquín Niemann a pesar de su mediocre rendimiento en el LIV de Hong Kong

Joaquín Niemann no ha podido reeditar su actuación en la pasada temporada de la LIV Golf. En la última fecha, disputada en Hong Kong, el deportista nacional tuvo su peor actuación de la campaña y terminó en el puesto 41° de la clasificación general.

El talagantino había tenido un leve repunte en la jornada del sábado, después de firmar una tarjeta de -10 para compartir el duodécimo puesto, pero en la última jornada no pudo refrendar ese repunte. Cuarta ronda en la que firmó bogey en los hoyos 3, 8, 9 y 10.

No solo eso, ya que los birdies que consiguió en los hoyos 4 y 18 tampoco fueron suficientes para evitar la mediocre actuación, pues el chileno se hundió con una papeleta total de -8, lejos a 15 golpes de diferencia del campeón del certamen, el español Jon Rahm.

Registro que se consolidó como el más bajo del capitán de Torque GC en 2026, ya que en el LIV Golf de Riad fue vigésimo segundo y en la fecha de Adelaida estuvi cerca del Top 10. Un mal arranque que debe enmendar en la próxima jornada que será en Singapur, torneo que se jugará entre 12 y 15 de marzo en el Sentosa Golf Club.

Cuantioso cheque

A pesar del pobre rendimiento, el deportista chileno sumó una importante suma a su balance personal. Sabido es que el circuito del LIV Golf funciona casi exclusivamente gracias al dinero estatal de Arabia Saudita, cuyo Fondo de Inversión Pública tiene un patrimonio de más de 900 mil millones de dólares.

Sin ir tan lejos, solo por dejar el PGA Tour en agosto de 2022, el crédito nacional sumó cerca de 100 millones de dólares como bono de inicio, solo por poner su firma en el nuevo contrato.

Es más, solo en la temporada 2025, Niemann no solo consiguió buenos resultados deportivos, el golfista apareció en el ranking de los 100 deportistas mejor pagados del mundo, de acuerdo con el listado que elaboró el sitio estadounidense Sportico.

De acuerdo con el sitio, el talagantino se ubicó en la posición 63 del escalafón, con ingresos totales estimados en 47,2 millones de la moneda norteamericana, solo durante 2025. La cifra se explica principalmente por su rendimiento en el circuito saudí, donde logró cinco títulos y finalizó como subcampeón de la clasificación anual.

En esta última jornada, a pesar del mediocre rendimiento que lo dejó fuera del top 40 en Hong Kong, el nacional de todas maneras ingresó otra importante suma a su patrimonio. Alrededor de 130 mil dólares (129.875), más de 116 millones y medio de pesos chilenos. El campeón Jon Rahm sumó 4 millones de dólares.