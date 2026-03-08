SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Joaquín Niemann no puede encontrar el rumbo y cierra en la parte baja del LIV Golf de Hong Kong

    El golfista chileno no ha podido repetir el nivel que casi lo catapulta al título en 2025. En el continente asiático terminó con una papeleta acumulada de -9, ubicándose en un sotanero puesto T41.

    Vicente González 
    Vicente González
    Joaquín Niemann no tuvo un buen cierre en el LIV Golf de Hong Kong. Foto referencial. Hamad I Mohammed

    Joaquín Niemann sigue de capa caída en el LIV Golf. En este 2026, el golfista chileno no ha podido refrendar el nivel que casi lo encumbra a la cima del certamen de fondos árabes el año pasado. En esta fecha que se disputó en Hong Kong, el deportista nacional tuvo su peor actuación de la campaña y terminó en la parte baja de la clasificación general.

    Si bien había exhibido un leve repunte en la jornada sabatina, firmando una tarjeta de -10 y ubicándose en el T12, lo que mostró durante este domingo fue diametralmente distinto. El talagantino estuvo totalmente errático en esta cuarta ronda, sobre todo, de cara a los hoyos 3, 8, 9 y 10, firmando cuatro bogey en dichas estaciones.

    En línea con lo anterior, los birdie que tuvo en los hoyos 4 y 18 tampoco fueron suficientes para evitar la debacle, pues el chileno se hundió hasta el T41 con una papeleta total de -8.

    Este rendimiento se convirtió en el registro más bajo del capitán de Torque GC en 2026, ya que en el LIV Golf de Riad fue T22 y en la fecha de Adelaida rozó el Top 10. Sin lugar a dudas, es un mal arranque que debe enmendar en la próxima jornada que será en Singapur, torneo a disputarse entre 12 y 15 de marzo en el Sentosa Golf Club.

    El dominio de Rahm

    Lejos de Niemann apareció el español Jon Rahm, del equipo Legion XIII. El vigente bicampeón del circuito arrasó en el certamen del continente asiático y se anotó con su primer título de la actual temporada. Se une a Elvis Smylie y Anthony Kim, quienes ganaron en Arabia Saudita y Australia, respectivamente.

    Con una tarjeta acumulada de -23, el ibérico sacó la ventaja necesaria para ganarle la pulseada a la dupla belga compuesta por Thomas Detry y Thomas Pieters, quienes tuvieron un -20 y -19, de forma respectiva.

    Pero eso no es todo, Gracias al puntaje acumulado en estas tres jornadas, el peninsular ya lidera con comodidad la tabla general rumbo a una tercera corona en fila. Tiene 426.00 unidades, muy lejos de las 229.76 y 217.76 que ostentan los mencionados Smylie y Kim.

