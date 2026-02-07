Joaquín Niemann finaliza lejos de los líderes y el Torque roza la gloria en el LIV Golf de Riad. Foto: @torquegc_

Joaquín Niemann cerró su participación en el LIV Golf de Riad con un rendimiento irregular que lo dejó fuera de la pelea por los primeros lugares. El chileno terminó en el puesto T22, con un acumulado de -13, a once golpes del ganador del torneo, el australiano Elvis Smylie, quien se impuso con -24 tras una sólida actuación en las cuatro rondas, en lo que era su debut en el certamen de fondos árabes.

Niemann firmó tarjetas de -4, -3, -2 y -4. En la jornada final registró 68 golpes, con seis birdies y dos bogeys. Pese a cerrar bajo par, nunca logró acercarse a la zona alta de la clasificación individual, dominada por Smylie y Jon Rahm, segundo con -23.

2026 LIV GOLF RIYADH CHAMPION 🏆@ElvisSmylie wins on his LIV Golf League debut 🔥#LIVGolfRiyadh | @rippergolfclub pic.twitter.com/iWyYmsRedi — LIV Golf (@livgolf_league) February 7, 2026

En la competencia por equipos, Torque GC estuvo cerca de quedarse con el título. El conjunto liderado por Niemann, e integrado además por Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz, finalizó segundo con un total de -66, a solo tres golpes de Ripper GC, que se quedó con el primer lugar con -69. Ancer fue el mejor clasificado del equipo, al terminar T4 con -20, mientras que Muñoz fue octavo y Ortiz cerró T12.

Ripper, capitaneado por Cameron Smith, logró una remontada sostenida para superar al Torque y asegurar el primer puesto por equipos en la fecha disputada en Arabia Saudita.