SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    El equipo de los latinoamericanos inicia su participación en la fecha de Riad. Su meta es escalar en la tabla general tras ser sexto en la clasificación de 2025. Proyectan su futuro tras el retiro de Mito Pereira.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf. Scott Taetsch/LIV Golf

    El Torque GC comienza su participación en el LIV Golf. En Riad se desarrolla la primera fecha del circuito. Joaquín Niemann se encuentra en el puesto T20, con una tarjeta de -10 en la competencia individual. En paralelo, el conjunto capitaneado por el chileno lidera la tabla de equipos, con -46 acumulado. Este sábado se juega el último día.

    En esta ocasión, es una temporada distinta para el equipo de los latinos. Primero, por el retiro de Mito Pereira. En ese contexto, la incorporación del mexicano Abraham Ancer fue anunciada como el reemplazo directo.

    “Es una decisión muy personal la de Mito. Desde acá solo queda apoyarlo. Torque siempre va a ser parte de él y él siempre será parte de Torque”, señala Niemann.

    La llegada de Ancer responde, según Joaco, a una búsqueda de estabilidad. “Le hará bien al equipo. Los cuatro somos muy amigos y creo que vamos entre los cuatro a sacar nuestra mejor versión en la cancha”, indica.

    En términos de resultados, el Torque GC cerró la temporada anterior en el sexto lugar del ranking por equipos, con 160 puntos. Su campaña incluyó una victoria, además de varios top 5, pero sin lograr sostener regularidad suficiente para disputar los primeros puestos del campeonato durante la parte final del año. Por delante quedaron equipos como Legion XIII (248,66 puntos), Crushers GC (186) y Fireballs GC (185).

    Ese diagnóstico es compartido por los integrantes del plantel. El colombiano Sebastián Muñoz fue directo. “Tenemos unas metas que no hemos logrado todavía y queremos cumplir este año”, afirma. “Tenemos un equipazo y los materiales para lograrlo, pero es un proceso”, agrega.

    Ancer asume su incorporación sin dramatizar el cambio. “No se siente como un ajuste. Todo se siente muy cómodo entre los cuatro”, explica. El mexicano destaca el ambiente interno del equipo y la facilidad del proceso de adaptación.

    Respecto de sus objetivos, evita fijar metas. “Las expectativas no ayudan en nada. Es enfocarnos en el proceso, en trabajar bien y disfrutar. Los resultados llegan solos”, sostiene. En esa línea, señala que su aporte estará centrado en aportar regularidad y “muchos scores bajos”, uno de los aspectos que Torque busca mejorar.

    Identidad latinoamericana

    Más allá de lo deportivo, el Torque mantiene como eje estratégico su identidad regional.

    En abril se disputa una fecha en México y la escuadra se siente como el local. Carlos Ortiz subraya el rol que asumirá el equipo en la organización. “Estamos muy emocionados, porque somos los anfitriones de ese torneo. Queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el evento sea un éxito y ayude a seguir creciendo el golf en Latinoamérica”, afirma.

    Niemann, en tanto, valora la respuesta de los fanáticos en las sedes que recorren a lo largo del año. “El público latinoamericano es muy grande, con mucha energía. Poder tener nuestro evento en México y sentir el apoyo ha sido increíble”, señala.

    Cambios en el LIV

    El capitán de Torque también se refiere a los movimientos que ha vivido el LIV Golf en el último tiempo como la salida de Brooks Koepka y Patrick Reed, quienes firmaron su retorno al PGA Tour. Sin entrar en polémicas, asegura que el proyecto mantiene su rumbo “Vamos en un muy buen camino. Nosotros nos enfocamos en dar lo mejor dentro de la cancha, en crecer como equipo y en seguir motivando a niños en el mundo”, indica.

    Otro de los cambios estructurales fue el paso del formato de 54 a 72 hoyos. Para Ancer, la modificación no supone un problema. “Será más un maratón que un sprint, pero estamos preparados”, concluye.

    Lee también:

    Más sobre:GolfLT SábadoPolideportivoLIV GolfMito PereiraJoaquín NiemannAbraham AncerSebastián MuñozCarlos OrtizLIV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Reseña de libros: Hanif Kureishi, Enrique Lihn y Agustina Bazterrica

    Reseñas de discos/singles: Morrissey en modo conspiración, el arrojo de Mandy, Indiana y la marimba de Titae

    Lo más leído

    1.
    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    “Traumatismo en la cabeza”: serbio Lajovic termina en la clínica por insólito accidente tras triunfo de Tabilo en Copa Davis

    2.
    Repasa el triunfo de Chile por 2-0 ante Serbia en la Copa Davis en el Court Central del Estadio Nacional

    Repasa el triunfo de Chile por 2-0 ante Serbia en la Copa Davis en el Court Central del Estadio Nacional

    3.
    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    Chile queda 2-0 arriba sobre Serbia en Copa Davis: Alejandro Tabilo suda más de la cuenta para superar al 462º del mundo

    4.
    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    Tras un conflicto en el camarín: Coquimbo Unido finiquita a Matías Fracchia tres semanas después de su llegada

    5.
    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Segunda Sala salva a Deportes Melipilla y ratifica descenso de San Antonio Unido a Tercera División

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur
    Chile

    El cuello de botella de las viviendas de emergencia del sur

    ¿Una DANA chilena? El peligro de las lluvias cálidas en la zona central

    Chilenos poselecciones: polarizados y a favor de un líder fuerte

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger
    Negocios

    Turberas: el capital natural estratégico que Chile aún debe proteger

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf
    El Deportivo

    Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

    Ranking de abonos del fútbol chileno: la UC lidera el listado y Coquimbo Unido supera a Colo Colo

    Reuniones, charlas y presión: la semana más tensa de Fernando Ortiz en Colo Colo

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy
    Cultura y entretención

    The Beauty: La sustancia de Ryan Murphy

    Titae Lindl y su aventura como solista a paso de baile: “Estos temas me mantuvieron vivo en la época de pandemia”

    Mauricio Electorat: “La risa es el mejor antídoto contra el olvido”

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”
    Mundo

    Mariano Rajoy: “Muchas democracias no han sido capaces de resolver los problemas de la gente y por eso han surgido caudillos”

    Cuba a oscuras: cómo se vive la crisis energética y la incertidumbre en la isla

    Wendy Brown, filósofa: “La izquierda ha estado en una posición reactiva, a la defensiva, durante mucho tiempo”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia