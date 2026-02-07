Los nuevos desafíos del Torque GC de Joaquín Niemann en el LIV Golf

El Torque GC comienza su participación en el LIV Golf. En Riad se desarrolla la primera fecha del circuito. Joaquín Niemann se encuentra en el puesto T20, con una tarjeta de -10 en la competencia individual. En paralelo, el conjunto capitaneado por el chileno lidera la tabla de equipos, con -46 acumulado. Este sábado se juega el último día.

En esta ocasión, es una temporada distinta para el equipo de los latinos. Primero, por el retiro de Mito Pereira. En ese contexto, la incorporación del mexicano Abraham Ancer fue anunciada como el reemplazo directo.

“Es una decisión muy personal la de Mito. Desde acá solo queda apoyarlo. Torque siempre va a ser parte de él y él siempre será parte de Torque”, señala Niemann.

La llegada de Ancer responde, según Joaco, a una búsqueda de estabilidad. “Le hará bien al equipo. Los cuatro somos muy amigos y creo que vamos entre los cuatro a sacar nuestra mejor versión en la cancha”, indica.

En términos de resultados, el Torque GC cerró la temporada anterior en el sexto lugar del ranking por equipos, con 160 puntos. Su campaña incluyó una victoria, además de varios top 5, pero sin lograr sostener regularidad suficiente para disputar los primeros puestos del campeonato durante la parte final del año. Por delante quedaron equipos como Legion XIII (248,66 puntos), Crushers GC (186) y Fireballs GC (185).

Ese diagnóstico es compartido por los integrantes del plantel. El colombiano Sebastián Muñoz fue directo. “Tenemos unas metas que no hemos logrado todavía y queremos cumplir este año”, afirma. “Tenemos un equipazo y los materiales para lograrlo, pero es un proceso”, agrega.

Ancer asume su incorporación sin dramatizar el cambio. “No se siente como un ajuste. Todo se siente muy cómodo entre los cuatro”, explica. El mexicano destaca el ambiente interno del equipo y la facilidad del proceso de adaptación.

Respecto de sus objetivos, evita fijar metas. “Las expectativas no ayudan en nada. Es enfocarnos en el proceso, en trabajar bien y disfrutar. Los resultados llegan solos”, sostiene. En esa línea, señala que su aporte estará centrado en aportar regularidad y “muchos scores bajos”, uno de los aspectos que Torque busca mejorar.

The missing piece of the puzzle.

The Latin American squad is finally complete.

Welcome @Abraham_Ancer 🇲🇽@livgolf_league pic.twitter.com/Xtk4d2PHTl — Torque GC (@TorqueGC_) December 16, 2025

Identidad latinoamericana

Más allá de lo deportivo, el Torque mantiene como eje estratégico su identidad regional.

En abril se disputa una fecha en México y la escuadra se siente como el local. Carlos Ortiz subraya el rol que asumirá el equipo en la organización. “Estamos muy emocionados, porque somos los anfitriones de ese torneo. Queremos hacer todo lo que esté en nuestras manos para que el evento sea un éxito y ayude a seguir creciendo el golf en Latinoamérica”, afirma.

Niemann, en tanto, valora la respuesta de los fanáticos en las sedes que recorren a lo largo del año. “El público latinoamericano es muy grande, con mucha energía. Poder tener nuestro evento en México y sentir el apoyo ha sido increíble”, señala.

Cambios en el LIV

El capitán de Torque también se refiere a los movimientos que ha vivido el LIV Golf en el último tiempo como la salida de Brooks Koepka y Patrick Reed, quienes firmaron su retorno al PGA Tour. Sin entrar en polémicas, asegura que el proyecto mantiene su rumbo “Vamos en un muy buen camino. Nosotros nos enfocamos en dar lo mejor dentro de la cancha, en crecer como equipo y en seguir motivando a niños en el mundo”, indica.

Otro de los cambios estructurales fue el paso del formato de 54 a 72 hoyos. Para Ancer, la modificación no supone un problema. “Será más un maratón que un sprint, pero estamos preparados”, concluye.