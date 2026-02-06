Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad. Foto: LIV Golf

Joaquín Niemann retrocedió posiciones en la tercera ronda del LIV Golf de Riad, el primero del año en el certamen árabe, y quedó relegado al puesto T20 de la clasificación general, tras firmar una tarjeta de 70 golpes (-2). El chileno suma un acumulado de -9, a siete impactos de los líderes, cuando resta la jornada final del certamen.

El jugador de Torque GC tuvo un recorrido con cuatro birdies y dos bogeys, sin lograr encadenar una racha que le permitiera mantenerse en la parte alta del tablero. Su desempeño contrastó con el ritmo impuesto por Elvis Smylie y Peter Uihlein, quienes comparten la cima con -16, luego de sólidas actuaciones en la tercera vuelta.

Niemann se alejó de los líderes.

En el plano individual, Niemann quedó igualado con Paul Casey, Branden Grace, Lucas Herbert y Tom McKibbin. Más arriba aparecen figuras como Jon Rahm, Abraham Ancer y Thomas Detry, todos con -14, aún en carrera por el título.

Pese al retroceso del chileno en lo personal, el Torque GC se mantiene como líder de la competencia por equipos. El conjunto integrado por el chileno, Ancer, Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz encabeza la tabla con un total de -46, superando a Smash GC (-44) y Ripper GC (-43), en una lucha cerrada de cara a la ronda final que se disputará este sábado.