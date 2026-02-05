SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad

    El deportista chileno mantiene una tarjeta acumulada de -7, a tres golpes de los líderes.

    Lucas Mujica 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann se mantiene en el top 10 tras el segundo día de competencia en el LIV Golf de Riad. Foto: LIV Golf

    Joaquín Niemann cerró su participación en la segunda jornada del LIV Golf de Riad dentro del grupo de los diez mejores del torneo. El chileno firmó una tarjeta de 69 golpes, tres bajo el par, y alcanzó un acumulado de -7, resultado que lo ubica en el puesto T10 luego de 36 hoyos disputados en Arabia Saudita.

    El jugador del Torque GC había terminado la primera ronda con -4 y este jueves logró mantenerse en posiciones de avanzada con una vuelta regular, marcada por seis birdies, pero en la que tuvo tres bogeys, sin errores dobles.

    En el detalle de su recorrido, el chileno anotó bajo par en los hoyos 1, 4, 7, 12, 15 y 17, mientras que cedió golpes en las banderas 5, 11 y 18. Su desempeño le permite seguir en carrera de cara a las rondas finales del certamen.

    Niemann buscará meterse en la parte alta en los últimos días de competencia. Charles Laberge/LIV Golf

    Tras dos días de competencia, el liderato es compartido por Talor Gooch, Peter Uihlein y Thomas Detry, todos con un total de -10. El jugador de Smash GC firmó rondas de -5 y -5, mientras que Uihlein y Detry combinaron tarjetas de -7 y -3 para alcanzar la misma cifra. A un golpe de distancia se ubica un grupo numeroso en el cuarto lugar con -9, integrado por Jon Rahm, Sebastián Muñoz, Jason Kokrak y Elvis Smylie.

    Niemann forma parte del pelotón que comparte la décima posición con An Byeong-hun, Yosuke Asaji y su compañero de equipo Abraham Ancer, todos con -7. En el caso del Torque, el equipo mantiene a tres de sus jugadores en el top 14 del torneo, ya que Ancer y Sebastián Muñoz también se encuentran en posiciones de avanzada. En la tabla por elencos están segundos (-27), solo detrás de Smash (-30).

    El desempeño colectivo de Torque ha sido uno de los focos del torneo en Riad, con Muñoz ubicado T4 con -9, Ancer T10 con -7 y Niemann en la misma posición. Carlos Ortiz, el cuarto integrante del equipo, aparece más atrás, en el puesto T29 con -4 tras dos rondas.

    Entre los jugadores destacados que se mantienen cerca del liderato figuran Sergio García y David Puig, ambos con -8 y en el puesto T8, además de nombres como Louis Oosthuizen, Marc Leishman, Pieter Thomas y Adrian Meronk, quienes comparten la posición T14 con -6. Más atrás aparecen golfistas como Tyrrell Hatton, Bryson DeChambeau y Dustin Johnson, todos con -5 y aún dentro del grupo que aspira a escalar en las rondas finales.

    El torneo también registró los retiros de Lee Westwood y Phil Mickelson, quienes aparecen como withdraw en la tabla general y no continuarán en competencia durante el fin de semana.

    En cuanto al formato del LIV, el certamen se disputa a 72 hoyos, por lo que aún restan dos rondas para definir al campeón individual y al equipo ganador. La cercanía en los puntajes mantiene abierta la lucha en la parte alta del tablero, con diferencias mínimas entre los primeros jugadores. Eso le da la expectativa a Joaco de pelear hasta el cierre por el primer título del año.

    Con dos jornadas por disputar, el chileno buscará reducir la diferencia con los líderes y sostener su presencia en los puestos de avanzada. El LIV Golf de Riad continuará este viernes con la tercera ronda.

