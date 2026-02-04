SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

    El talagantino tuvo un desempeño regular en el comienzo del certamen que disputa su primera jornada en Arabia Saudita.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad. Foto: @torquegc_

    Joaquín Niemann tuvo un sólido inicio en la primera jornada del LIV Golf de Riad y quedó ubicado en el top 10 de la clasificación general. El chileno, capitán del Torque GC, firmó una tarjeta de 68 golpes (-4) y terminó el día en el puesto T10, a tres impactos de los líderes.

    El talagantino cerró su recorrido con un águila, tres birdies y un bogey en los 18 hoyos, en una ronda que lo mantuvo siempre en la parte alta del tablero. Su desempeño fue clave para que Torque GC tuviera presencia relevante en los primeros lugares, ya que también aparecen bien posicionados Sebastián Muñoz (-5) y Abraham Ancer (-4). El equipo de los latinos está en el primer lugar de la clasificación.

    Tras la primera ronda, el liderato quedó compartido entre Thomas Detry y Peter Uihlein, ambos con -7. Más atrás se ubicaron Elvis Smylie (-6) y un numeroso grupo de jugadores con -5, entre los que destacan Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Talor Gooch y el propio Muñoz. El torneo continuará hasta el sábado.

    La jornada estuvo marcada además por el debate en torno al Ranking Mundial Oficial de Golf, luego de que se confirmara que los eventos LIV entregarán puntos a los diez primeros clasificados. Desde la organización emitieron un comunicado en el que valoraron el avance, pero expresaron reparos al sistema aprobado. “Bajo estas reglas, un jugador que termina 11º en un evento de golf LIV recibe el mismo trato que uno que termina 57º”, sentencian.

    Por otro lado, Bryson DeChambeau cuestionó los cambios que ha experimentado la liga. “Nosotros no firmamos jugar 72 hoyos. Se supone que teníamos que ser diferentes”, señaló el estadounidense justo antes del comienzo de la acción en Riad.

    Mientras el debate continúa fuera de la cancha, Niemann sigue enfocado en lo deportivo y buscará mantenerse en la pelea durante las próximas rondas, con el objetivo de acercarse al liderato y sumar un nuevo resultado destacado en el circuito.

    Lee también:

    Más sobre:GolfPolideportivoLIV GolfJoaquín NiemannRiadLIV

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    Colisión entre embarcaciones en Concón deja dos lesionados

    Lo más leído

    1.
    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    Natalia Duco renuncia a la Beca Proddar: “Es lo correcto por probidad; por respetar los recursos públicos de los chilenos”

    2.
    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    3.
    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    4.
    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    5.
    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida
    Chile

    Ciudadano israelí tuvo que donar $2 millones a Bomberos de Torres del Paine tras encender un cigarrillo en área protegida

    SOAP 2026: ¿Dónde encontrar el Seguro Obligatorio más barato?

    Condenan y multan a exfuncionario de Seremi de Minería de Coquimbo acusado de fraude

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre
    Negocios

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago cae arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972
    Tendencias

    Cómo la NASA se prepara para el primer viaje a la Luna desde 1972

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U
    El Deportivo

    “No están las condiciones de seguridad”: Delegado Presidencial del Biobío justifica el rechazo al duelo entre Huachipato y la U

    Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

    Fin al conflicto: Chile participará de las clasificatorias al Mundial de Balonmano Playa

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”
    Tecnología

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Apple Music enciende la previa del Super Bowl LX con una experiencia inmersiva dedicada a Bad Bunny

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió