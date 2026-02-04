Joaquín Niemann se instala en el top 10 en el primer día del LIV Golf de Riad

Joaquín Niemann tuvo un sólido inicio en la primera jornada del LIV Golf de Riad y quedó ubicado en el top 10 de la clasificación general. El chileno, capitán del Torque GC, firmó una tarjeta de 68 golpes (-4) y terminó el día en el puesto T10, a tres impactos de los líderes.

El talagantino cerró su recorrido con un águila, tres birdies y un bogey en los 18 hoyos, en una ronda que lo mantuvo siempre en la parte alta del tablero. Su desempeño fue clave para que Torque GC tuviera presencia relevante en los primeros lugares, ya que también aparecen bien posicionados Sebastián Muñoz (-5) y Abraham Ancer (-4). El equipo de los latinos está en el primer lugar de la clasificación.

Tras la primera ronda, el liderato quedó compartido entre Thomas Detry y Peter Uihlein, ambos con -7. Más atrás se ubicaron Elvis Smylie (-6) y un numeroso grupo de jugadores con -5, entre los que destacan Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Talor Gooch y el propio Muñoz. El torneo continuará hasta el sábado.

New year. More golf. Higher stakes 🔥



Let’s breakdown the 2026 LIV Golf League format 📲#LIVGolfRiyadh pic.twitter.com/gnd3DsQox9 — LIV Golf (@livgolf_league) February 3, 2026

La jornada estuvo marcada además por el debate en torno al Ranking Mundial Oficial de Golf, luego de que se confirmara que los eventos LIV entregarán puntos a los diez primeros clasificados. Desde la organización emitieron un comunicado en el que valoraron el avance, pero expresaron reparos al sistema aprobado. “Bajo estas reglas, un jugador que termina 11º en un evento de golf LIV recibe el mismo trato que uno que termina 57º”, sentencian.

Por otro lado, Bryson DeChambeau cuestionó los cambios que ha experimentado la liga. “Nosotros no firmamos jugar 72 hoyos. Se supone que teníamos que ser diferentes”, señaló el estadounidense justo antes del comienzo de la acción en Riad.

Mientras el debate continúa fuera de la cancha, Niemann sigue enfocado en lo deportivo y buscará mantenerse en la pelea durante las próximas rondas, con el objetivo de acercarse al liderato y sumar un nuevo resultado destacado en el circuito.