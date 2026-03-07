Joaquín Niemann recorta distancia pero sigue lejos de los líderes en el LIV Golf de Hong Kong

Joaquín Niemann recuperó sensaciones tras una positiva jornada en el LIV Golf de Hong Kong. El chileno escaló hasta el puesto T12 tras completar una tarjeta de -3 y 67 golpes. Así, llega a la jornada final de este domingo con una papeleta acumulada de -10.

El talagantino registró cuatro birdies y un bogey en el recorrido. El capitán de Torque GC comenzó con dos tiros sobre par y continuó con su primer descuento en el 3.

Tras mantenerse bajo par, sufrió su único tropiezo en el hoyo 5. No obstante, los birdies en el 10, 13 y 14 le permitieron escalar en la tabla de posiciones del certamen que se disputa en Fanling.

Por ahora, el liderato es compartido por tres tenistas. Uno de ellos es Jon Rahm, bicampeón del LIV Golf y quien venciera al propio Niemann en la definición de 2025. El español firmó -5 durante la jornada de este sábado. En tanto, el estadounidense Harold Varner III y el belga Thomas Detry son los otros punteros, lograron una tarjeta de -7 y -4, respectivamente. Los tres llegan al domingo con una papeleta total de -17.

Por otra parte, en la competencia por equipos, el primer lugar es para Smash GC, con un acumulado de -44. Lo siguen 4Aces GC, con -42, y Legion XII, con -41. Torque GC recién aparece como T4, junto a Southern Guards GC, ambos con -40.