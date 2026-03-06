SUSCRÍBETE
    El Deportivo

    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong

    El chileno tiene un día irregular y llega al fin de semana en el puesto 17° de la clasificación.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Joaquín Niemann no levanta cabeza en la segunda jornada del LIV Golf de Hong Kong.

    Joaquín Niemann tuvo una irregular segunda jornada en el LIV Golf de Hong Kong. El chileno marcha el puesto T17 del torneo. Tuvo una tarjeta de 67 golpes (-3) y llega al sábado con un acumulado de -7.

    El jugador de Torque GC registró siete birdies y cuatro bogeys en el recorrido. Comenzó con un tiro sobre el par en el hoyo 1, pero respondió con bajo par en las banderas 4, 7, 8, 9 y 10 para meterse momentáneamente en la pelea. Sin embargo, sumó nuevos bogeys en el 14 y el 16, lo que frenó su avance en la clasificación. Cerró la ronda con birdie en el 17 y bogey en el 18.

    El liderato es compartido por Dean Burmester y Carlos Ortiz, ambos con un acumulado de -14. El sudafricano firmó la mejor tarjeta del día entre los punteros con 64 impactos (-6), mientras que el mexicano, compañero de Niemann en Torque, registró 66 (-4).

    En la competencia por equipos, el primer lugar es para Smash GC con -35. En la segunda posición aparece el Torque con -30, el equipo de Joaco, que integran también Abraham Ancer, Sebastián Muñoz y Ortiz.

    Más atrás, en el tercer lugar compartido con -26, se ubican Legion XIII y Southern Guards GC. El top 5 lo completan Fireballs GC y Ripper GC, ambos con -24.

