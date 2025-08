Joaquín Niemann es el deportista que más dinero suma en premios en 2025

De ninguna manera es una exageración reconocer que el golfista chileno Joaquín Niemann está en la elite del deporte mundial. No solo por sus triunfos deportivos, que en esta temporada se han multiplicado, sino también por la cantidad de dinero que ha sumado solo en premios, tras la consecución de esos mismos logros.

El fin de semana pasado, Joaco sumó su quinto título de 2025 tras levantar el trofeo en Gran Bretaña. Después de vencer en Adelaida, Singapur, Ciudad de México y Virginia, el deportista ingresó más de 17 millones de dólares libres de impuestos, según el ranking elaborado por FOX Sports de Estados Unidos.

“Tengo el juego, tengo los scores... He visto resultados en todos los lugares donde juego. Cuando recién me vine al LIV, me costó mucho jugar y agarrar ritmo. Me terminé adaptando y creo que soy alguien que se adapta mucho a las situaciones y esta no es más que otra de ellas. Me ha costado un poco hasta el momento, pero sigo adaptándome; sigo tratando de buscar respuestas y sé que van a aparecer. Por lo bueno que soy, sé que en algún momento van a aparecer y el avión va a despegar”, explicó el crédito nacional tras ganar su último título.

Una cifra que pone al talagantino al tope del planeta, en lo que a ganancias se refiere. Entre las disciplinas que se disputan en circuitos anuales, con listas de ingresos en las mismas competiciones, el chileno se encuentra en el primer puesto.

Niemann se impone en las ganancias.

Cuantioso premio, acorde a la irrupción de una competición íntegramente financiada por capitales del Fondo Soberano de Arabia Saudita, el mismo que suma activos tasados en más de 950 mil millones de dólares.

Solo por firmar en este circuito de golf alternativo al PGA, el más tradicional en la historia de este deporte, Niemann se embolsó alrededor de 100 millones de dólares, en agosto de 2022.

Sobre los mejores

Los enormes ingresos que acumula esta temporada ponen a Niemann por sobre el mejor golfista del mundo en la actualidad, el estadounidense Scottie Scheffler, número uno del ranking de la OWGR y ganador de dos majors en 2025: PGA Championship y The Open.

No solo eso. El chileno de 26 años ha sumado poco menos del doble de las ganancias que tiene su escolta en el listado de la LIV Golf, el norteamericano Bryson DeChambeau.

Comparado con el tenis (otra disciplina que premia por objetivos), el talagantino prácticamente duplica el dinero obtenido por Carlos Alcaraz (vencedor del último Roland Garros, que otorga US$ 2,93 millones al campeón) y Jannik Sinner, número uno del ATP y ganador del Abierto de Australia, que le reportó 2,3 millones de la divisa norteamericana.

