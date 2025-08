La jueza chilena Dione Rissios queda en el centro de la polémica tras la final de la Copa América femenina

Este sábado se disputó la final de la Copa América femenina de Ecuador 2025, en la cual Brasil se impuso en tanda de penales a Colombia, en Quito, para obtener por novena vez el título continental. Aunque Chile quedó fuera de la pelea por el título, existió representación nacional en la definición, en el arbitraje.

Dione Rissios fue la encargada de dirigir el duelo entre brasileñas y colombianas, encabezando un cuerpo arbitral que también integraron las asistentes Marcia Castillo y Leslie Vásquez. El desempeño de la jueza nacional no pasó desapercibido. En las redes sociales, fue criticada la labor de la chilena, aunque particularmente una acción despertó la polémica.

En la parte final del primer tiempo, cuando Colombia estaba en ventaja, sucede una llamativa infracción de la colombiana Jorelyn Carabalí hacia la brasileña Gio Queiroz. Tras un balón aéreo, ambas caen y luego la cafetalera le lanza un cabezazo a su rival. Esto generó que Rissios fuese llamada por el VAR y chequeara la secuencia en la pantalla, por un eventual penal. Considerando la agresión, todo hacía indicar que la infractora iba a ser expulsada. No había mayor duda al respecto.

Sin embargo, no sucedió así. La chilena cobra la pena máxima y solo amonesta a Carabalí, pese a los reclamos de las colombianas, que se vieron favorecidas por la no expulsión. Cabe señalar que la Copa América solo tuvo VAR en la parte final del torneo. En la fase de grupos, no existió la asistencia del videoarbitraje.

¡PENAL PARA BRASIL!



Jorelyn Carabalí golpeó con un cabezazo a Gio Queiroz y luego de revisar en el VAR, la jueza decidió cobrar la pena máxima. #CopaAméricaEnDSPORTS pic.twitter.com/h4MUtntTPQ — DSPORTS (@DSports) August 2, 2025

Rissios, de 35 años, inició su formación en 2009, cuando ingresó al INAF. Desde entonces, empezó a subir en las categorías del arbitraje. Fue ascendida a árbitra FIFA en 2016, lo que le permitió participar en torneos internacionales como Sudamericanos Sub 17 y Sub 20, más encuentros de selecciones absolutas. En 2022 debutó dirigiendo en el fútbol profesional masculino, en el choque entre Rangers y Santa Cruz, por el Ascenso.

En 2024 alcanzó otro hito al ser la primera mujer en arbitrar un encuentro oficial de Colo Colo en el Monumental, frente a Unión San Felipe, por la Copa Chile. Esa jornada también trajo consigo una polémica, toda vez que ella reconocería que expulsó mal a Claudio Aquino ante el Uní-Uní, tras insinuación del cuarto árbitro Mathías Riquelme.