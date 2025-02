¿Se elimina la roja? Árbitra que dirigió a Colo Colo en la Copa Chile reconoce que expulsó “de manera incorrecta” a Aquino

La jueza Dione Rissios hizo historia este miércoles. La árbitra de 36 años fue la encargada de dirigir el duelo entre Colo Colo y Unión San Felipe por la Copa Chile, transformándose en la primera mujer en arbitrar un partido del plantel masculino del Cacique.

Durante el encuentro uno de los cobros más polémicos fue la expulsión de Claudio Aquino sobre el final del partido, bajo la recomendación del cuarto árbitro Mathías Riquelme.

Sin embargo, la tarjeta roja al jugador de Colo Colo podría quedar en el olvido después de que la jueza hiciera una autocrítica en el informe del partido.

En el documento, Rissios expone que Aquino recibió la tarjeta roja por “ser culpable de conducta violenta; se hace presente que, con posterioridad al partido y luego de revisar las imágenes del momento en que se produce la expulsión del jugador, se advierte que no hubo agresión de su parte al jugador rival, siendo este último quien finge haber recibido un golpe de parte del sr. Aquino y por tanto fue expulsado de manera incorrecta”, reconoce.

La postura alba

Tras el partido, fue el propio Aquino el que se refirió a la jugada, señalando que, como máximo, debía haber recibido una tarjeta amarilla. “Íbamos atacando nosotros y yo iba caminando. Viene un jugador de ellos y me choca de frente. Me pega con el brazo, empezamos a forcejear, yo levantó la mano y le pego por acá (en el cuello). Para mí no era para roja. Hablé con varios compañeros que dijeron lo mismo y por lo mismo estoy tranquilo”, sostuvo.

“La expulsión no es lo que uno busca, pero nada, me parece que la roja estuvo de más y por ahí una tarjeta amarilla pudo estar bien. Son decisiones que toman los árbitros y trato de no hablar mucho de eso”, concluyó.

El apoyo también vino por parte de Esteban Pavez. “El arbitraje me pareció bueno. Cometió errores como todos, pero creo que lo supo manejar”, comenzó analizando el capitán de Colo Colo.

Luego se lanzó con todo contra Riquelme. “Yo quedé caliente con el cuarto árbitro. Él ve la expulsión. Fue el mismo que nos dirigió el año pasado con Palestino cuando expulsó a Erick Wiemberg, que no fue”, sostuvo.

“Esas cosas molestan, pero no quiero seguir hablando del arbitraje porque a uno después lo sancionan”, agregó.

Si bien el informe arbitral de Rissios no garantiza que el Tribunal de Disciplina anule la tarjeta roja, este será un importante respaldo para Colo Colo al momento de solicitar que la sanción quede sin efecto.