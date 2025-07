La liga de Arabia Saudita busca dar otro golpe mundial con la contratación de Lionel Messi

El fútbol de Arabia Saudita está dispuesto a romper nuevamente el mercado. Tras asegurar la permanencia de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, por al menos un par de temporadas más, el millonario país de Medio Oriente va por otro refuerzo titánico.

De acuerdo con el diario francés L’Equipe, otro equipo de ese mismo campeonato pretende llevarse a Lionel Messi. Se trata del equipo de Al Ahli, club que pretende reunir en un solo campeonato a los mejores futbolistas de los últimos 20 años.

Según el medio galo, hace varias semanas que los dirigentes de la escuadra campeona de la Liga de Campeones asiática han intentado convencer al futbolista ocho veces ganador del Balón de Oro.

Sin embargo, el Inter de Miami no quiere ni saber de dejar partir al argentino de la Major League Soccer de Norteamérica. Pese a que termina contrato en diciembre próxima, la sociedad copropiedad del británico David Beckham ya habló con el jugador y su entorno para lograr su estadía en el torneo más allá de 2025.

Precisamente, el final de su vínculo con los de Florida es la coyuntura que esperan explotar los saudíes para conseguir el sí del rosarino, quien públicamente ha dicho que se siente cómodo en el sur de Estados Unidos.

Un viejo anhelo

La verdad es que este interés no es algo nuevo en el mercado. No es ningún secreto que Arabia Saudita intentó fichar a Lionel Messi en el verano boreal de 2023 al finalizar su contrato con el PSG. Dos años después, la Saudi Pro League no pierde la esperanza de convencer a la estrella de 38 años, como otro de los rostros para la organización de la Copa del Mundo de 2034.

Si bien todavía no se han revelado los detalles financieros de las negociaciones, la referencia más cercana, al menos proporcionalmente corresponde al contrato de CR7, quien recibe alrededor de 220 millones de dólares anuales con Al Nassr.

En 2023, cuando Messi se marchó de la Ligue 1, justo después de ganar la Copa del Mundo de Qatar 2022, el equipo de Al Hilal -el mismo que llegó a los cuartos de final del Mundial de Clubes- realizó un millonario ofrecimiento al transandino.

Es más, en mayo de ese mismo año, Messi viajó a Arabia Saudita invitado por el club para tratar de convencerlo de aceptar la propuesta. Situación que molestó a los dueños del PSG, la familia real de Qatar. Así quedó claro, en ese entonces, tras las palabras del representante Marco Kirdemir.

“Tiene una oferta de 600 millones de dólares del Al-Hilal, el equipo del Rey. Lionel Messi viajó al país a conocerlo, ver el lugar donde podría vivir; si su familia da el OK jugará en Arabia Saudita. Poco antes ya nos habíamos reunido en un hotel con delegados de la Federación de Arabia Saudita y hablamos sobre la posibilidad de convencerlo”, explicó el agente FIFA.

